أحمد حسن يكشف عن مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب بالدوري

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها غدا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: استبعاد طاهر محمد طاهر من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب وعودة إمـام عاشـور.



ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم "الثلاثاء"، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها غدًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة الأهلي والمقاولون العرب في الثامنة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.