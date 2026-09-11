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3 ظواهر جوية.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 ظواهر جوية.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، نهارا طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا معتدل إلى مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

تحذير من الشبورة المائية

وتوقع تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد صباحاً، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، وفرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوبا على مناطق من حلايب – شلاتين، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب – شلاتين – الوادي الجديد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين واتجاه الرياح تكون شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الجديدة 34 23

6 اكتوبر 35 23

بنها 34 23

دمنهور 33 22

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 22

بلطيم 32 22

المنصورة 33 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 33 23

طنطا 33 22

دمياط 31 23

بورسعيد 30 24

الاسماعيلية 35 24

السويس 35 23

العريش 31 23

رفح 31 23

رأس سدر 34 26

نخل 33 20

كاترين 30 17

الطور 36 25

طابا 35 24

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 27

الاسكندرية 31 23

العلمين 30 22

مطروح 29 21

السلوم 31 23

سيوة 34 21

رأس غارب 37 26

سفاجا 37 26

مرسى علم 38 27

شلاتين 37 27

حلايب 34 28

أبو رماد 37 27

مرسى حميرة 37 28

أبرق 38 27

جبل علبة 37 26

رأس حدربة 34 27

الفيوم 35 23

بني سويف 35 23

المنيا 35 23

أسيوط 37 24

سوهاج 40 24

قنا 41 25

الأقصر 42 26

أسوان 42 27

الوادي الجديد 39 26

أبوسمبل 41 27

أمطار خفيفة الأرصاد شبورة مائية نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

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