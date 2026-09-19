قبل شراء الجبن.. 5 علامات تكشف المنتج غير الجيد.. نصائح مهمة لتفادي عدم الصلاحية

تعتبر الجبن من الأطعمة الموجودة بشكل أساسي على مائدة الإفطار والعشاء، كما تدخل في إعداد العديد من الوجبات والسندوتشات، لذلك تحرص ربات البيوت على اختيار منتجات جيدة وآمنة لأفراد الأسرة، لكن أحيانًا قد توجد بعض العلامات التي تكشف أن الجبن لم تعد صالحة للشراء أو تحتاج إلى مزيد من الانتباه قبل تناولها.

قبل شراء الجبن.. 5 علامات تكشف المنتج غير الجيد

ويقدم خبراء سلامة الغذاء عددًا من النصائح التي تساعد على فحص الجبن قبل شرائها، بداية من العبوة وتاريخ الصلاحية، وصولًا إلى طريقة الحفظ وشكل المنتج.

1- انتفاخ عبوة الجبن

من أهم العلامات التي يجب الانتباه إليها عند شراء الجبن وجود انتفاخ غير طبيعي في العبوة، خاصة إذا كانت مغلقة ومحكمة.

وقد يكون تغير شكل العبوة علامة على حدوث تغيرات داخل المنتج، لذلك يفضل عدم شراء العبوة المنتفخة أو التي تبدو غير طبيعية، حتى إذا كان تاريخ الصلاحية لم ينتهِ بعد.

قبل شراء الجبن.. 5 علامات تكشف المنتج غير الجيد

2- تغير لون الجبن

يجب الانتباه إلى اللون الطبيعي للنوع الذي يتم شراؤه، لأن ظهور تغير واضح في اللون قد يكون علامة على فساد المنتج أو سوء تخزينه.

وفي بعض أنواع الجبن قد تظهر بقع أو ألوان غير معتادة، وهنا لا يفضل الاكتفاء بإزالة الجزء المتغير وتناول باقي المنتج، خاصة إذا كان العفن ظاهرًا على الجبن الطري أو القابل للانتشار.

3- وجود رائحة غير معتادة

الرائحة من العلامات التي يمكن أن تساعد في اكتشاف التغير في الجبن بعد فتح العبوة، فإذا كانت الرائحة نفاذة أو كريهة أو مختلفة بشكل واضح عن الرائحة المعتادة لهذا النوع، فمن الأفضل عدم تناول المنتج.

ويجب عدم الاعتماد على الرائحة وحدها للحكم على سلامة الطعام، لكنها تظل علامة مهمة تستحق الانتباه، خاصة إذا اجتمعت مع تغير في اللون أو القوام.

4- تغير القوام

تختلف طبيعة الجبن من نوع إلى آخر، فهناك أنواع طرية وأخرى صلبة أو قابلة للدهن، لكن ظهور تغير غير معتاد في القوام قد يشير إلى مشكلة في المنتج.

وعند شراء الجبن، يجب التأكد من عدم وجود سوائل أو لزوجة أو انفصال غير معتاد، مع مراعاة طبيعة النوع وطريقة تصنيعه.

كما يجب فحص العبوة جيدًا والتأكد من عدم وجود تسريب أو تلف في الغلاف، لأن تلف العبوة قد يؤثر على جودة المنتج وسلامته.

5- انتهاء الصلاحية أو سوء التخزين

يجب قراءة تاريخ الصلاحية وشروط الحفظ الموجودة على العبوة قبل الشراء، وعدم الاعتماد على شكل المنتج فقط.

كما ينبغي شراء الجبن المبرد من الثلاجات المخصصة لحفظ المنتجات الغذائية، وليس من عبوات ظلت خارج التبريد لفترة غير معروفة.

وبعد شراء الجبن، يجب نقلها إلى المنزل في أسرع وقت وحفظها بالطريقة المناسبة وفق تعليمات الشركة المصنعة، مع الاهتمام بإغلاق العبوة جيدًا بعد كل استخدام.

هل إزالة الجزء المتعفن تكفي؟

تختلف طريقة التعامل مع العفن حسب نوع الجبن وطبيعتها. ففي بعض أنواع الجبن الصلبة يمكن التعامل مع العفن بطريقة مختلفة عن الجبن الطرية، لأن العفن قد يمتد إلى أجزاء غير ظاهرة داخل المنتجات الطرية.

لذلك عند ظهور عفن غير معتاد على الجبن الطرية أو القابلة للدهن، يكون التخلص من المنتج أكثر أمانًا بدلًا من إزالة الجزء الظاهر فقط.

نصائح مهمة عند شراء الجبن

عند شراء الجبن، احرصي على اختيار المنتجات المعبأة من مصادر موثوقة، وفحص العبوة جيدًا قبل وضعها في عربة التسوق.

وتأكدي من أن العبوة غير منتفخة أو ممزقة أو مسربة، وراجعي تاريخ الصلاحية وتعليمات التخزين، كما يفضل عدم شراء كميات أكبر من احتياجات الأسرة إذا كان المنتج سريع التلف.

ولا ينصح بتذوق الجبن لمجرد التأكد من صلاحيتها، لأن بعض أنواع البكتيريا المسببة للأمراض قد لا تغير الطعم أو الرائحة أو الشكل.