الطعمية من الأكلات المميزة والمفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الطعمية المحشية بالجبن الكريمي بخطوات بسيطة وسهلة .

وإليكم طريقة عمل طعمية محشية بالجبن الكريمي

مقادير طعمية محشية بالجبن الكريمي

عجينة طعمية

جبنة كريمي مكعبات

سمسم

كزبرة حصى مجروشة

زيت للقلي

طريقة تحضير طعمية بالجبنة الكريمي

ضعي عجينة الطعمية في بوله مع التقليب باليد

أفردي عجين الطعمية في اليد وتضاف جبنة كريمي

ضعي عجينة الطعمية على الوجهه مرة أخرى مع تشكيلها

ضيفي السمسم وكزبرة حصى مجروشة على الوجهه وتضاف الأقراص في الفريزر حتى التجمد

توضع أقراص الطعمية في الزيت للقلي حتي تنضج

طريقة عمل عجينة الطعمية

مقادير عجينة الطعمية

فول مدشوش

كرات بلدي

شبت

بقدونس

كزبرة

بصل

ثوم

حمص الشام منقوع

كمون ناعم

شطة ناعمة

كزبرة جافة

ملح وفلفل

بيكنج صودا

سمسم

طريقة تحضير عجينة طعمية

أخلطي البصل والثوم في الكبة مع رغيف من الخبز

ضيفي الفول المدشوش والحمص مع الاستمرار في الخلط

ضعي الكرات والخضرة مع إضافة الماء إذا لزم حتى تتشكل عجينة

ضيفي ملعقة كبيرة من النشا

ضعي التوابل عند التسوية مباشرة

تقلى في الزيت الساخن على شكل أقراص حتى تصبح ذهبية اللون