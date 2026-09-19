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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عادل صديق يكشف كواليس صفقات الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
يارا أمين

كشف محمد عادل صديق، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري، عن كواليس تحركات النادي خلال فترة الانتقالات، وأبرز الصفقات التي تم إبرامها، إلى جانب موقف عدد من اللاعبين، وحقيقة وجود مفاوضات بشأن انتقال مصطفى إبراهيم إلى النادي الأهلي.

وتحدث محمد عادل صديق، خلال ظهوره مع الإعلامي أمير هشام في برنامج «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية، عن استراتيجية الاتحاد السكندري في بناء الفريق، مؤكدًا أن النادي حرص على الجمع بين عناصر الخبرة والشباب.

قال محمد عادل صديق: «كان هدفنا التعاقد مع بعض العناصر أصحاب الخبرات، إلى جانب اللاعبين الشباب، ومن بينهم أحمد حمدي ومحمد توني وحسام حسن، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين مواليد 2005 و2006».

وأضاف: «كنا نبحث عن الشخصيات القادرة على تحمل الضغوط، وليس مجرد التعاقد مع أسماء معروفة».

وعن موقف أحمد حمدي، أوضح المدير الرياضي للاتحاد السكندري: «أحمد حمدي لاعب جيد وملتزم معنا منذ بداية الموسم، لكنه تعرض للإصابة خلال مباراة القناة الودية الأخيرة قبل انطلاق الدوري، وهو ما تسبب في عدم مشاركته حتى الآن».

وتابع: «نعمل على تجهيزه من أجل العودة والمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة».

وتطرق محمد عادل صديق إلى موقف عبدالرحمن جودة، قائلًا: «كنا نرغب في ضم عبدالرحمن جودة بشكل نهائي من بيراميدز، بعدما تواجد معنا في الموسم الماضي، وهو من العناصر الجيدة التي بذلت قصارى جهدها مع الفريق».

وأوضح: «كنا نرغب في الاحتفاظ به ضمن صفوف الاتحاد، ولذلك قمنا بحسم صفقات نور علاء ومحمد توني، ثم تعاقدنا أيضًا مع إسلام عبداللاه من نادي زد، وهو لاعب جيد، وكان هدفنا واضحًا منذ البداية، وهو الابتعاد عن الأسماء الرنانة والبحث عن لاعبين لديهم رغبة حقيقية في تمثيل الاتحاد السكندري بقوة».

وحول عدم ضم محمد مجدي أفشة إلى الاتحاد السكندري، أكد صديق: «اسم أفشة لم يكن مطروحًا من الأساس للخروج من الأهلي».

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