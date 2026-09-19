قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير هشام: لاعبان من الاتحاد السكندري وزيد على طاولة الأهلي لتدعيم الدفاع
بيكهام: موسيماني مدرب مش شبه الأهلي.. وأزمات زيزو وأمام عاشور غير صحيحة
هل يجوز قضاء سنة الفجر بعد أداء الفريضة في جماعة؟.. دار الإفتاء تجيب
بحضور وزير التعليم العالي.. جامعة القاهرة تستقبل الطلاب الجدد اليوم
تفاصيل نظام «البيعة» داخل جماعة الإخوان..ثروت الخرباوي يوضح
دون تغيير.. سعر الذهب في الصاغة الآن
هل ينفع تجميد البيض؟.. شيف محترف يقدم الطريقة الصحيحة لحفظه.. ويُفضل استخدام الكمية المذابة في هذه الوصفات
وزارة النقل العراقية تعلن استعادة السيادة الكاملة على أجواء البلاد
الاتحاد السكندري: الأهلي استفسر عن ضم مصطفى إبراهيم قبل غلق القيد
خطأ فادح .. الذكاء الإصطناعي كاد أن يشعل فتيل الحرب بين أمريكا والصين
صفارات الإنذار تدوي في أرجاء العاصمة السعودية الرياض
محمد عادل صديق يكشف كواليس صفقات الاتحاد السكندري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور وزير التعليم العالي.. جامعة القاهرة تستقبل الطلاب الجدد اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

تستعد جامعة القاهرة لإقامة حفل استقبال الطلاب الجدد بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، وذلك صباح اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بالحرم الجامعي الرئيسي بمنطقة الجيزة.

ويشهد الحفل حضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، إلى جانب قيادات الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، لمشاركة الطلاب فرحة بداية مشوارهم الأكاديمي.

كلمة رئيس جامعة القاهرة إلى أعضاء هيئة التدريس بمناسبة العام الجديد

كما وجّه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، رسالة ترحيبية إلى كافة منتسبي الجامعة بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد 2026/2027.

أرحب بأبنائي وبناتي الطلاب الجدد والقدامى، وأتوجه بالتحية والتقدير إلى زميلاتي وزملائي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأعضاء الجهاز الإداري والعاملين، مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2026/2027.

عام جامعي جديد يعني فرصة جديدة للتعلم والعمل والابتكار، ولاكتشاف القدرات وتحقيق الطموحات وصناعة النجاح. فجامعة القاهرة مجتمع متكامل، تتجاوز فيه التجربة الجامعية قاعات الدراسة؛ نتعلم فيه من بعضنا، ونعمل معًا، ويكمل كل منا الآخر.

أدعو طلابنا الأعزاء إلى استثمار سنوات الجامعة في تحصيل العلم والمعرفة، وبناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم، والمشاركة في الأنشطة والبحث والابتكار وخدمة المجتمع؛ فالحياة الجامعية تجربة متكاملة تسهم في تشكيل مستقبلهم وإعدادهم لما بعد التخرج.

وكل التقدير لزميلاتي وزملائي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأعضاء الجهاز الإداري والعاملين، على ما يبذلونه من جهد وعطاء؛ فبتكامل أدوارنا جميعًا نواصل بناء بيئة جامعية أفضل لطلابنا، وتعزيز مكانة جامعتنا والحفاظ على تاريخها العريق.

غدًا نبدأ معًا صفحة جديدة بطموح أكبر، وعمل أكثر، وثقة في المستقبل. كل عام وأسرة جامعة القاهرة بخير، وعام جامعي موفق ومثمر للجميع.

وزير التعليم العالي التعليم العالي منطقة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هتبقى 11 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

الاتصالات

حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35% الشهر المقبل

وزير التربية والتعليم

الإستعانة بغير العاملين بالتعليم والحصة بـ50 جنيه|قرارات عاجلة لسد عجز المعلمين بالمدارس

الذهب

1100 جنيه.. ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

اسماء

«عاوزة أتجوز».. فتاة بورسعيدية تكسر قيود المجتمع وتعلن رغبتها في الزواج عبر فيسبوك

العريس والمطربة

الظهور الأول لعريس أشمون بعد واقعة المطربة جنى المغربية: تقاضت 20 ألف جنيه ورفضت الغناء

سن المعاش

بعد اقتراح رفع سن المعاش لـ70 سنة.. متى يتغير سن التقاعد وفق القانون؟

اجازة السادس من اكتوبر

حقيقة ترحيل العطلة الرسمية.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للقطاعين العام والخاص

ترشيحاتنا

عموتة

أمير هشام: عموتة يعود للقاهرة الأحد.. ويطلب 3 مواجهات ودية

عموتة

عبد الرحيم طاليب: عموتة مدرب له وجهان.. وسينجح مع الأهلي بنسة 99%

هاري كين

هاري كين يكتب التاريخ مع بايرن ميونخ.. 100 هدف في الدوري الألماني خلال 98 مباراة

بالصور

هل ينفع تجميد البيض؟.. شيف محترف يقدم الطريقة الصحيحة لحفظه.. ويُفضل استخدام الكمية المذابة في هذه الوصفات

هل ينفع تجميد البيض؟ الطريقة الصحيحة لحفظه
هل ينفع تجميد البيض؟ الطريقة الصحيحة لحفظه
هل ينفع تجميد البيض؟ الطريقة الصحيحة لحفظه

قبل شراء الجبن.. 5 علامات تكشف المنتج غير الجيد.. نصائح مهمة لتفادي عدم الصلاحية

قبل شراء الجبن.. 5 علامات تكشف المنتج غير الجيد
قبل شراء الجبن.. 5 علامات تكشف المنتج غير الجيد
قبل شراء الجبن.. 5 علامات تكشف المنتج غير الجيد

لو طفلك بيصحى تعبان من النوم.. أسباب وعلامات لا تنتبهي لها.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لو طفلك بيصحى تعبان رغم نومه.. أسباب لا تنتبهي لها
لو طفلك بيصحى تعبان رغم نومه.. أسباب لا تنتبهي لها
لو طفلك بيصحى تعبان رغم نومه.. أسباب لا تنتبهي لها

طريقة عمل الأرز بالكبدة.. وجبة سريعة ومشبعة

طريقة عمل الأرز بالكبدة
طريقة عمل الأرز بالكبدة
طريقة عمل الأرز بالكبدة

فيديو

تطور الذكاء الاصطناعي

قد نموت جميعًا.. تحذيرات مرعبة من مستقبل الذكاء الاصطناعي

أحمد العوضي

ارتباط أم تعاون فني؟.. أحمد العوضي يكشف عن علاقته بـ يارا السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد