جولة ليلية لمدير أمن دمياط لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية

أجرى اللواء وائل الاشوح مساعد وزير الداخلية لأمن دمياط، جولة ميدانية ليلية بشارع الكورنيش بمدينة دمياط، لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية، والاطمئنان على انتظام الخدمات وتحقيق الانضباط بشوارع المدينة.

انتظام الحركة المرورية

وتابع مدير أمن دمياط خلال الجولة مدى انتظام الحركة المرورية وانتشار الخدمات الأمنية، مؤكدًا أهمية التواجد الميداني المستمر لمتابعة الأوضاع الأمنية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، بما يسهم في توفير أجواء آمنة للمواطنين.

التواجد بين المواطنين

ولاقت الجولة ترحيبًا من الأسر والمواطنين المتواجدين بمنطقة الكورنيش، الذين أشادوا بحرص مدير أمن دمياط على التواجد بين المواطنين والتواصل المباشر معهم، ومتابعة الحالة الأمنية بمختلف أنحاء المحافظة، بما يعكس اهتمام الأجهزة الأمنية بتعزيز الشعور بالأمان والانضباط في الشارع الدمياطى .