مصرع شاب بعد اصطدام دراجته البخارية بعمود إنارة في دمياط

شهدت محافظة دمياط حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع شاب أزهري، إثر اصطدام الدراجة البخارية التي كان يستقلها بأحد أعمدة الإنارة، أثناء سيره بالطريق.

وحسب المعلومات المتداولة، فإن الشاب يُدعى ربيع أحمد ربيعة، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وكان من طلاب التعليم الأزهري، كما عُرف بين أهالي المنطقة بحفظه للقرآن الكريم وحرصه على أداء الصلاة وإمامة المصلين في الصلاه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى اصطدام الدراجة النارية التي كان يستقلها الشاب بأحد أعمدة الإنارة، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته وتوافاه الله

تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.