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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زاد 10 جنيهات..سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات مساء اليوم الجمعة 18-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

صعد سعر جرام الذهب بمقدار 10 جنيهات مقارنة بما كان عليه أمس.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6375 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7285 جنيها للشراء و7228 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6678 جنيها للشراء و6626 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6375 جنيها للشراء و6325 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5464 جنيها للشراء و5421 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 51 ألف جنيه للشراء و50.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4368 دولارا للشراء و4367 دولارا للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

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