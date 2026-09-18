مصدر بالحكام يكشف عن مدى صحة هدف بيراميدز في الشرقية إنبي بالدوري| خاص

كشف مصدر داخل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مدى صحة هدف بيراميدز في مرمى الشرقية إنبي أمس الخميس الذي حسم به نقاط المباراة الثلاثة في بطولة الدوري.

وقال المصدر في تصدريحات خاصة لـ صدى البلد: "الحكم المساعد استعجل في رفع الراية خلال سير الكرة، والهدف صحيح رغم وقوف لاعب إنبي عقب رؤيته الراية مرفوعة، ولاعب بيراميدز وليد الكرتي استمر في اللعب وسجل الهدف".

حسم القرار

وأضاف المصدر: "اللعبة لم تأخذ وقت في حسم القرار، وتسجيل الكرتي للهدف صحيح وعدم وجوده في اللعبة كان لابد من احتساب ركلة جزاء لصالح بيراميدز لتدخل مدافع الشرقية إنبي على مصطفى زيكو لأن زيكو سابق المدافع بجسده ويحاول المحافظة على كرته".

وأكد المصدر: "مخالفة بإهمال على مدافع الشرقية إنبي منعت الفرصة المحققة وينال على إثرها المدافع انذار ولكن إحراز الهدف أسقط العقوبة وتم تسجيل الهدف واحتسابه، وان لم يكن الزميل قريب ومسيطر على الكرة كانت 100% ركله جزاء لا تحتمل أى شك".

التسلل

وتابع المصدر أن الحكم المساعد كان يتخيل الكرة تسلل على زيكو وقام برفع الراية متأخر عقب سقوط زيكو معلنا عن الكرة بالتسلل، ولم يكن يرى الكرتى وعندما شاهده أنزل الراية وأكمل اللعب وبعد إحراز الهدف قام برفع الراية تسلل، والفار أكد صحة الهدف بعد المراجعة الدقيقة، وهذه أمور عادية وفقا للقانون ولا يوجد مخالفة بها".