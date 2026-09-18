سفير مصر بأثينا يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية اليونان

قدم السفير مراد يسري مراد، سفير مصر لدى اليونان، أوراق اعتماده إلى الرئيس كونستنتين تاسولاس، خلال مراسم رسمية بالقصر الرئاسي في العاصمة أثينا، بحضور كبار المسؤولين من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية واعضاء السفارة المصرية في اثينا، أعقبها لقاء ثنائي جمع السفير المصري بالرئيس اليوناني.

وخلال اللقاء، نقل السفير المصري تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فخامة الرئيس "تاسولاس".

وأشاد السفير بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر واليونان.

وأشار إلى الطفرة التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة وترفيعها الي مستوي الشراكة الاستراتيجية، مؤكدا على استمرار العمل على تعزيز تعاون البلدين علي مختلف الأصعدة.

من جانبه، عبر الرئيس تاسولاس عن اعتزازه بالعلاقات مع مصر، مؤكداً تطابق وجهات نظر البلدين حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشاد بحكمة السيد رئيس الجمهورية في تعامله مع التحديات بالشرق الأوسط.

كما ثمن التنسيق القائم بين مصر واليونان على المستوي الثنائي فضلا عن المستوي الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وآخرها القمة الثلاثية التي عقدت بالعلمين يوم 8 سبتمبر الجاري بين قادة الدول الثلاثة. ‎