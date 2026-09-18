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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أغلى 10 لاعبين عرب في أوروبا.. مرموش ضمن القائمة

عمر مرموش
عمر مرموش
حمزة شعيب

تشهد الملاعب الأوروبية حضورًا لافتًا لعدد من النجوم العرب، الذين ارتفعت قيمتهم السوقية خلال السنوات الأخيرة، وفقًا لأحدث بيانات Transfermarkt.

أغلى 10 لاعبين عرب في أوروبا 

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين عرب في أوروبا على النحو التالي:

  1. أيوب بوعدي – مانشستر سيتي: 80 مليون يورو.
  2. أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان: 80 مليون يورو.
  3. إسماعيل صيباري – بايرن ميونخ: 55 مليون يورو.
  4. عمر مرموش – توتنهام هوتسبير: 50 مليون يورو.
  5. إبراهيم مازة – باير ليفركوزن: 45 مليون يورو.
  6. ريان آيت نوري – مانشستر سيتي: 40 مليون يورو.
  7. بلال الخنوس – شتوتجارت: 35 مليون يورو.
  8. إبراهيم دياز – ريال مدريد: 35 مليون يورو.
  9. نائل العيناوي – لايبزيج: 30 مليون يورو.
  10. أمين جويري – أولمبيك مارسيليا: 28 مليون يورو.

ويتصدر أيوب بوعدي وأشرف حكيمي القائمة بقيمة سوقية تبلغ 80 مليون يورو لكل منهما، بينما يأتي المغربي إسماعيل صيباري في المركز الثالث بـ55 مليون يورو.

ويحتل المصري عمر مرموش المركز الرابع بقيمة سوقية تبلغ 50 مليون يورو، متفوقًا على الجزائري إبراهيم مازة، صاحب المركز الخامس بقيمة 45 مليون يورو.

وتضم القائمة لاعبين من مصر والمغرب والجزائر، مع تفوق واضح للاعبين المغاربة والجزائريين في المراكز العشرة الأولى.

مرموش ايوب بوعدي عمر مرموش إسماعيل صيباري

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