جامعة الزقازيق ترفع جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد وتكثف أعمال النظافة والتجميل

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، رفعت جامعة الزقازيق درجة الجاهزية والاستعداد إلى أقصى مستوياتها بمختلف كلياتها ومعاهدها؛ استعدادًا لاستقبال طلابها، وتهيئة الأجواء التي تضمن انطلاقة منظمة ومستقرة للعملية التعليمية، وتوفر للطلاب بيئة جامعية متكاملة.

وأشار الدرندلي إلى أنه شملت الاستعدادات رفع كفاءة القاعات والمعامل والمدرجات الدراسية وتجهيزها بما يضمن جاهزيتها لاستقبال الطلاب وانتظام العملية التعليمية منذ يومها الأول، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة العامة، والعناية بالمظهر الحضاري والجمالي للحرم الجامعي، وتنسيق المساحات الخضراء، بما يضفي مظهرًا حضاريًا، ويهيئ للطلاب بيئة جامعية متكاملة تليق ببداية عام دراسي جديد.

وأضاف أن الجامعة حرصت على استكمال استعداداتها في مختلف كلياتها ومعاهدها؛ لتوفير بيئة تعليمية تليق بطلابها، وتجمع بين جودة التجهيز، والانضباط، والرعاية، بما يساعدهم على بدء عامهم الدراسي الجديد بثقة واطمئنان، ويضمن انطلاقة تعليمية منظمة ومستقرة، مؤكدًا أن الجامعة تتطلع إلى عام دراسي حافل بالتعلم والتميز والإنجاز، يواصل خلاله الطلاب بناء خبراتهم وتنمية قدراتهم.

وتتقدم جامعة الزقازيق بخالص أمنياتها لجميع أبنائها الطلاب بعام دراسي جديد مليء بالنجاح والتفوق والإنجاز، وبداية موفقة لمسيرة جامعية ثرية بالعلم والخبرة والطموح، تحمل لهم مزيدًا من الفرص لصقل قدراتهم وبناء مستقبلهم بثقة.