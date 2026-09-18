الصحة: برنامج التدريب الميداني للوبائيات ساهم في الاستجابة للأحداث والمخاطر الصحية

احتفلت وزارة الصحة والسكان باليوم العالمي للوبائيات الميدانية، من خلال فعالية نظمتها الإدارة العامة للوبائيات والترصد بقطاع الطب الوقائي والصحة العامة، على هامش الدفعة الأولى من برنامج التدريب الميداني للوبائيات – المستوى المتوسط – مسار «الصحة الواحدة».

وقال الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، إن تطوير قدرات العاملين في مجال الوبائيات الميدانية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جاهزية منظومة الصحة العامة، موضحًا أن مواجهة المخاطر الصحية تتطلب القدرة على اكتشاف الأحداث غير المعتادة مبكرًا وتحليلها بدقة وتحويل نتائج التحليل الوبائي إلى إجراءات عملية في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن البرنامج يعتمد على ثلاثة مستويات تدريبية متدرجة تشمل الأساسي والمتوسط والمتقدم.

تعزيز نظم الترصد والاستجابة

وأشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بالشراكة المستمرة مع الوزارة في بناء القدرات وتعزيز نظم الترصد والاستجابة، مؤكدًا أن الوبائيات الميدانية تمثل حلقة أساسية بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي، وأهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين الدول خاصة في ظل المخاطر الصحية التي قد تتجاوز الحدود الجغرافية.

وأكد الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن الاستثمار في الكوادر البشرية المتخصصة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة الترصد والاستجابة، مشيرًا إلى أن البرنامج أسهم منذ انطلاقه عام 1993 في تخريج مئات المتخصصين، وحصل على صفة «مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية» ليكون أول مركز من نوعه في إقليم شرق المتوسط وأفريقيا، مع تطوير مساراته التدريبية لتشمل «الصحة الواحدة» والصحة النفسية والأمراض المنقولة بالنواقل والتطعيمات.