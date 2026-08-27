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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: السالمونيلا موجودة عالميًا ولدينا حالات دورية.. لكن مصر لم تشهد تفشيًا وبائيًا

السالمونيلا
السالمونيلا
رحمة سمير

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الموقف في مصر، مؤكدًا أن الوزارة تعتمد على الرصد الوقائي والإنذار المبكر ولا تنتظر ظهور تفشيات وبائية للتحرك.

ما هي السالمونيلا وكيف تنتقل؟

وأوضح حسام عبدالغفار خلال برنامج الحياة اليوم، أن السالمونيلا نوع من البكتيريا التي تصيب الجهاز الهضمي، وتنتقل غالبًا عن طريق تناول طعام أو شراب ملوث بها، كما يمكن أن تنتقل من الشخص المصاب إلى شخص آخر نتيجة عدم غسل اليدين جيدًا بعد استخدام المرحاض.

أعراض السالمونيلا.. ومتى تصبح خطيرة؟

وأشار إلى أن الإصابة قد يصاحبها إسهال وارتفاع في درجة الحرارة، وفي أغلب الحالات يتم التعامل معها برعاية طبية بسيطة ولا تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

لكن الخطر قد يكون أكبر لدى كبار السن والأطفال وصغار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي أو أمراض مزمنة، إذ يمكن أن تحدث لديهم مضاعفات أكثر خطورة.

هل البيض والدواجن السبب الرئيسي؟

وحول الاعتقاد بأن السالمونيلا تصيب الدجاج والبيض تحديدًا، أوضح عبدالغفار أن البكتيريا ليست مقتصرة عليهما، لكنها قد توجد في اللحوم والدواجن، ويمكن أن تنتقل إلى البيض إذا كانت الدجاجة مصابة بالسالمونيلا.

تحذير من التخزين الخاطئ للبيض

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على أهمية التخزين الجيد للأغذية والالتزام بدرجات الحرارة المناسبة لكل منتج، لافتًا إلى أن هيئة سلامة الغذاء المصرية تقوم بالتفتيش الدوري على المنتجات الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات تجاه المخالفات.

وأوضح أن اكتشاف وجود السالمونيلا في الغذاء تحديدًا يحتاج إلى فحوصات متخصصة، ولا يمكن الحكم عليه بمجرد شكل المنتج أو مظهره.

هل يوجد تفشٍ وبائي في مصر؟

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار أن السالمونيلا موجودة في دول العالم كافة، وتحدث حالات إصابة في مصر بشكل دوري ويتم التعامل معها طبيًا، موضحًا أن المشكلة التي شهدتها بعض الدول ترتبط بارتفاع معدلات الإصابة عن المعدلات المعتادة سنويًا، وهو ما يُعرف بالتفشي الوبائي.

وشدد على أن مصر لم تشهد تفشيًا وبائيًا بالسالمونيلا مماثلًا لما حدث في بعض الدول، مع استمرار منظومة الرصد والإنذار المبكر تحسبًا لأي تطورات.

السالمونيلا الصحة مصر تفشيًا وبائيًا وزارة الصحة

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