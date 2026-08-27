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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«السالمونيلا» تهدد مائدة المصريين؟.. أستاذ صحة عامة يحذر من 3 أطعمة

السالمونيلا
السالمونيلا
رحمة سمير

في ظل المخاوف المتزايدة من انتشار بكتيريا السالمونيلا، حذر الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، من بعض العادات الغذائية التي قد تزيد من فرص انتقال العدوى، مشددًا على أهمية الالتزام بقواعد سلامة الغذاء أثناء إعداد وتناول الطعام.

البيض النيء من مصادر انتقال السالمونيلا

وأوضح الدكتور عبد اللطيف المر، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على الفضائية المصرية الأولى، أن تناول البيض النيء، الذي كان يدخل قديمًا في بعض الوصفات وطرق التغذية، يمثل أحد مصادر انتقال بكتيريا السالمونيلا.

أعراض السالمونيلا

تحذير من اللبن غير المبستر

وأشار أستاذ الصحة العامة إلى ضرورة التأكد من أن اللبن مبستر ومن مصدر موثوق، أو غليه قبل تناوله، مؤكدًا أهمية تجنب اللبن غير المبستر للحد من مخاطر الإصابة بالعدوى.

افصل أدوات اللحوم عن الخضراوات

وأكد أن الوقاية لا تتوقف عند اختيار الطعام، بل تشمل طريقة تحضيره أيضًا، مشددًا على ضرورة استخدام أدوات منفصلة لتقطيع اللحوم والدواجن والأسماك النيئة عن الأدوات المستخدمة في تجهيز الخضراوات والفاكهة، لمنع انتقال البكتيريا من الأطعمة النيئة إلى الأطعمة الأخرى.

السالمونيلا

النظافة الشخصية خط الدفاع الأول

وشدد الدكتور عبد اللطيف المر على أهمية الاهتمام بالنظافة الشخصية واتباع قواعد سلامة الغذاء، باعتبارها من الإجراءات الأساسية للحد من انتقال السالمونيلا وغيرها من البكتيريا المسببة للأمراض.

البيض النيئ يسبب السالمونيلا

الوقاية من السالمونيلا تبدأ من عادات بسيطة داخل المطبخ؛ طهي الطعام جيدًا، وتجنب الأطعمة غير الآمنة، والفصل بين أدوات الطعام النيء والمطهو، مع الحفاظ على النظافة الشخصية، كلها خطوات تقلل من مخاطر التلوث وانتقال العدوى.

السالمونيلا الصحة أستاذ صحة عامة البيض النيء الخضراوات

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