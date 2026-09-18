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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم  الأربعاء 16 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5387 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6285 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7182 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50280 جنيها.

الدولار
الدولار 


واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 18 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.18 جنيه

سعر الشراء: 52.08 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.92 جنيه

سعر الشراء: 59.67 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.96 جنيه

سعر الشراء: 69.54 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.89 جنيه

سعر الشراء: 13.86 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.20 جنيه

سعر الشراء: 14.18 جنيه.


كما كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة بنحو 5 درجات على أغلب أنحاء الجمهورية، مقارنة بالارتفاعات الملحوظة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن الانخفاض في درجات الحرارة يرجع إلى تغير مصادر الكتل الهوائية، مع تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط، وهي كتل منخفضة ومعتدلة في درجات حرارتها.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 33 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة في الأقصر وأسوان إلى نحو 40 درجة، بعدما وصلت خلال الأيام الماضية إلى 45 و46 درجة مئوية.

وأكدت أن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال الأسبوع الأخير من فصل الصيف سيتراوح بين 32 و33 درجة مئوية.


تراجع الرطوبة ونشاط الرياح



وأشارت منار غانم إلى أن نسب الرطوبة ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، رغم استمرارها، موضحة أن الرطوبة قد تجعل درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة عند تسجيل 33 درجة مئوية تصل إلى 34 أو 35 درجة في الظل.

وأضافت أن نشاط الرياح خلال فترات المساء والليل، بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع الرطوبة.


أمطار على البحيرة والسواحل الشمالية



وحول فرص سقوط الأمطار، أوضحت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، ومن بينها محافظة البحيرة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على فترات متقطعة خلال اليوم.

وأشارت إلى أن المناطق الداخلية قد تشهد بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، مع فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسب حدوث تتراوح بين 10 و20%.


تحسن الأجواء مع اقتراب الخريف



وأكدت غانم أن الأسبوع الأخير من فصل الصيف لن يشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، مع استمرار التحسن التدريجي في الأحوال الجوية.

وأوضحت أن بداية فصل الخريف ستشهد مرور منخفضات جوية يصاحبها فرص لسقوط الأمطار، مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية خلال الفترة المقبلة.

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