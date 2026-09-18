وزير المالية: زيادة في أجور العاملين مع استهداف زيادة أكبر للصحة والتعليم بموازنة العام الحالي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام الحالى تتضمن زيادة حقيقية فى أجور العاملين مع استهداف زيادة أكبر للعاملين فى الصحة والتعليم.

جاء ذلك خلال إطلاق الوزارة للإصدار الـ13 من موازنة المواطن.

وأوضح وزير المالية في تصريحات له اليوم، أن الوزارة تعمل على استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.

أوضح أن الوزارة تستهدف العمل على تحقيق نمو أعلى فى مخصصات الصحة والتعليم وهناك انحياز بالموازنة للتنمية البشرية.

وأشار إلى أن تشجيع الإنتاج والتصدير أولوية، وهناك مخصصات للمساهمة فى بناء اقتصاد تنافسي وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين.

أضاف أن هناك ٤ أولويات للسياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على دفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة المواطنين، إضافة إلى تنفيذ استراتيجية متسقة ومتكاملة لضمان تحسن مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وعمر الدين.