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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة طرابزون وجالطة سراي في الدوري التركي والقنوات الناقلة

طرابزون سبور
طرابزون سبور
حمزة شعيب

يستعد فريق طرابزون سبور لخوض مواجهة قوية أمام جالطة سراي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي لموسم 2026-2027.

وتقام مباراة طرابزون سبور وجالطة سراي يوم السبت 19 سبتمبر 2026، على ملعب بابارا بارك معقل طرابزون، وتنطلق في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، و9 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون وجالطة سراي

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1، كما تتوفر عبر منصة TOD للمشتركين.

محمد صلاح أمام جالطة سراي

وتحظى المباراة باهتمام خاص من الجماهير المصرية، باعتبارها الظهور الأول لـمحمد صلاح تحت قيادة المدرب الألماني توماس ريس مع طرابزون سبور.

وكان ريس تولى القيادة الفنية لطرابزون سبور مؤخرًا، ليبدأ مهمته بمواجهة قوية أمام جالطة سراي في الجولة السادسة من الدوري التركي.

تاريخ مواجهات طرابزون سبور وجالطة سراي

وتحمل مواجهة الفريقين أهمية كبيرة في ظل التاريخ الطويل بينهما، حيث التقيا في مختلف المسابقات 143 مرة، حقق جالطة سراي الفوز في 66 مباراة مقابل 45 انتصارًا لطرابزون سبور، بينما انتهت 32 مواجهة بالتعادل.

وفي آخر مواجهة بين الفريقين بالدوري التركي على ملعب طرابزون، حقق أصحاب الأرض الفوز بنتيجة 2-1 في أبريل 2026، بينما انتهت مباراة الدور الأول في إسطنبول بالتعادل السلبي.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة السبت، التي تمثل اختبارًا قويًا لطرابزون سبور ومدربه الجديد توماس ريس، في واحدة من أبرز مباريات الجولة السادسة بالدوري التركي.

طرابزون سبور جالطة سراي الدوري التركي مصطفى محمد محمد صلاح

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