من «حياة كريمة» إلى المدن الجديدة.. «الإسكان» تستعرض أبرز حصاد أنشطتها خلال أسبوع

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً بالفيديوجراف يتضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر 2026.

https://youtu.be/NaJ9kZnriww?si=2hXnQIc5RS7xv_hu

مدينة العلمين الجديدة

ففي يوم 17/9/2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والخدمات بمدينة العلمين الجديدة، إلى جانب ملفات العمل المختلفة بجهاز المدينة، وذلك في إطار الحرص على دفع معدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة تكثيف الأعمال وضغط معدلات التنفيذ بمدينة العلمين الجديدة، لسرعة الانتهاء من المشروعات وتسليم الوحدات للحاجزين وفق أعلى معايير الجودة، مع مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة لدفع وتيرة الإنجاز بالمشروعات السكنية والخدمية.

تفعيل نظام المحافظ الإلكترونية للشركات

كما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اليوم نفسه، عن بدء تفعيل نظام المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (217 لسنة 2026).

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن إنشاء محفظة إلكترونية مستقلة لكل شركة مسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي يمثل خطوة مهمة في تطوير آليات التعامل مع الشركات، وتيسير إجراءات تحويل واعتماد المبالغ المالية الخاصة بها، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الاستثمار الأجنبي بالهيئة.

وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بالإسراع في تشغيل مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة بالتوازي مع توفير مختلف الخدمات والأنشطة التجارية اللازمة للسكان، عقد قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة بدر لتخصيص 7 محال تجارية بمساحة 18.65م2 للمحل وصيدلية بمساحة 36.52م2 في سوق رقم (1) بالمرحلة الثالثة (295 عمارة) بسكن العاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة بالامتداد الشرقى للمدينة.

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري

وفي يوم 16/9/2026، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمباني الخدمية، وكذا الاستعداد لبدء تنفيذ المشروعات بالمرحلة الثانية من المبادرة.

ثم تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد من مشروعات المرافق وأعمال التطوير ورفع الكفاءة والخدمات بمدينتي "الشيخ زايد وحدائق أكتوبر"، وذلك في إطار جهود الوزارة الإسكان للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار أجهزة المدن الجديدة في تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات الطرق والمرافق، وأعمال النظافة والزراعة والتشجير والصيانة، إلى جانب التصدي لمخالفات البناء والإشغالات وتغيير النشاط، بما يحافظ على كفاءة البنية الأساسية، والالتزام بالتخطيط العمراني، والمظهر الحضاري للمدن الجديدة، ويسهم في تحسين جودة الحياة لقاطنيها.

إصدار إفادة مخالصة للوحدات السكنية إلكترونيا

وفي اليوم ذاته، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، عن إطلاق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لخدمة إصدار إفادة مخالصة للوحدات السكنية بصورة إلكترونية، وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، حيث لن يحتاج المواطن إلى التنقل أو التعامل الورقي للحصول على إفادة مخالصة بسداد كامل المستحقات المالية عن وحدته السكنية.

طرح وحدات سكنية بمدينة 6 أكتوبر

وفي سياق آخر، أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن الإعلان عن طرح وحدات سكنية بمدينة 6 أكتوبر، لا يمت للهيئة أو جهاز المدينة بصلة، وأن ما ورد به من بيانات بشأن طرح وحدات أو فيلات للحجز غير صحيح جملةً وتفصيلاً.

وأوضحت الهيئة أن المنشور يتم تداوله من خلال صفحة غير رسمية تستخدم اسم وصفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر، كما تستخدم الشعارات الرسمية للجهات الحكومية، بما من شأنه إحداث حالة من اللبس لدى المواطنين وإيهامهم بأن الإعلان صادر عن جهة رسمية.

برامج طرح وتنفيذ الوحدات السكنية

وفي يوم 15/9/2026، ترأست المهندسة راندة المنشاوي، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة ببرامج طرح وتنفيذ الوحدات السكنية، ومن بينها الإعلان عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9».

كما واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ خطى ثابتة نحو تعزيز قاعدة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها ملف تحلية مياه البحر.

وفي هذا الإطار، وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، تم بالفعل إسناد وترسية أعمال التشغيل والصيانة لـ 8 محطات تحلية لصالح عدد من كبرى شركات القطاع الخاص والتحالفات المتخصصة، موزعة على محافظات مطروح وجنوب سيناء، لضمان رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية الحديثة.

كما واصل قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهود تنمية وتطوير المدن الجديدة، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لزيادة معدلات التشجير والمسطحات الخضراء بمختلف المناطق، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والحفاظ على الطابع البيئي والحضاري المميز للمدن الجديدة، وتعزيز هويتها الخضراء، حيث تم زراعة 1,903,235 شجرة متنوعة بمختلف مناطق المدن الجديدة، حتى 30 يونيو 2026، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، فضلاً عن أعمال الصيانة والتنفيذ ورفع الكفاءة للمسطحات الخضراء بالمدن الجديدة شاملة المحاور ومداخل المدن بمساحة نحو55,154,508 مترًا مربعًا.

وفي ذلك اليوم، حضرت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعاً عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض موقف أحد المشروعات الكبرى في مدينة العلمين الجديدة.

كما أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، 14 قرار إزالة لعدد من مخالفات البناء المقامة بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص المقررة، بالقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، وذلك بهدف التصدي لأعمال البناء المخالف، والحفاظ على النسق العمراني والتخطيطي للمدن والمناطق التابعة للوزارة.

وفي يوم 14/9/2026، ترأست المهندسة راندة المنشاوي، اجتماع لجنة المرافق بالوزارة، لمتابعة موقف منظومة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينتي الشروق وبدر.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لمنظومة المرافق بمحافظة القاهرة ومدينتي الشروق وبدر، باعتبارها أحد أهم محاور الخدمات الأساسية التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين، وأشادت بالجهود المبذولة للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين كفاءة منظومة التشغيل والصيانة، بما يضمن تقديم خدمات أفضل وأكثر استدامة للمواطنين.

كما حضرت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعاً عقده الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي.

وفي اليوم نفسه، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، عن تخصيص 1168 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمناطق "القادسية، والكيلو 48، والأمل والعدلية "سابقًا" بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خلال 5 قرعات علنية.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق والخدمات بمناطق «بيت الوطن» بعدد من المدن الجديدة، وشددت على ضرورة استمرار ودفع معدلات التنفيذ، وتكثيف المتابعة الميدانية لمختلف مشروعات المرافق الجاري تنفيذها، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين.

ونيابة عن المهندسة راندة المنشاوي، افتتح المهندس أحمد عمران أحمد، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، فعاليات الدورة الثانية من المعرض والمؤتمر العربي الإفريقي للاستثمار في المياه والطاقة، تحت شعار "مياه مستدامة – طاقة متجددة – استثمار واعد"، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الداعمة لتوطين الصناعة وتعزيز الشراكات مع الشركات المصرية والعالمية، وبمشاركة واسعة.

وفي يوم 13/9/2026، واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، عبر المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بالعملتين المحلية والأجنبية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، لتعزيز مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي والحوكمة.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، إن الطروحات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويدعم تنافسية المدن الجديدة وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات والسكان.

وفي نفس اليوم، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، بمحافظات دمياط والمنيا والفيوم.

وفي يوم، 12/9/2026، شاركت المهندسة راندة المنشاوي، في جولة موسعة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة كفرالشيخ، ومنها مشروع توسعات محطة مياه الشرب الشمالية بمطوبس، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ومحطة معالجة الصرف الصحي بمدينة ومصيف بلطيم والقرى المقرر ربط تصرفاتها عليها، التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس.