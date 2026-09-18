وظائف خالية.. برواتب تصل لـ 16 ألف جنيه

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص عمل جديدة في مختلف التخصصات للحصول على وظائف مناسبة تتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم وتوفر لهم دخلا مستقرا، وفي هذا السياق أعلنت وزارة العمل عن مجموعة جديدة من فرص العمل المتاحة في شركات القطاع الخاص بعدد من المحافظات.

وظائف

وتتضمن الوظائف المعلنة فرصا للمهندسين والفنيين وأصحاب المؤهلات المختلفة، مع توفير رواتب ومزايا مالية واجتماعية تختلف بحسب الوظيفة والخبرة، وتأتي هذه الوظائف ضمن جهود وزارة العمل لدعم تشغيل الشباب وربط الباحثين عن العمل باحتياجات مؤسسات القطاع الخاص.

وظائف شاغرة للمهندسين والفنيين

تتوزع فرص العمل المعلنة على عدد من الشركات والتخصصات، ومن أبرزها ما يلي.

شركة للخدمات الفنية في القاهرة

تتيح الشركة فرصا للعمل في عدد من التخصصات الهندسية، مهندس ميكانيكا بعدد 2 وظيفة، ويشترط الحصول على بكالوريوس هندسة وخبرة 5 سنوات وأن يتراوح السن بين 30 و35 عاما وأن يكون المتقدم من سكان القاهرة، ويصل الراتب إلى 16000 جنيه بالإضافة إلى البدلات والمكافآت.

مهندس ميكاترونيكس بعدد 2 وظيفة

ويشترط الحصول على بكالوريوس هندسة وخبرة 3 سنوات وأن يتراوح السن بين 30 و35 عاما وأن يكون المتقدم من سكان القاهرة، ويصل الراتب إلى 16000 جنيه بالإضافة إلى البدلات والمكافآت.

وتقع الشركة في صلاح سالم بعمارات العبور في القاهرة، ويمكن التواصل عبر الهاتف 01227845174.

شركة للكهرباء والطاقة في الجيزة

تعلن الشركة عن 70 فرصة عمل لفني كهرباء، ويشترط الحصول على مؤهل متوسط وأن يتراوح السن بين 25 و35 عاما، وتتراوح الرواتب بين 8190 و12600 جنيه مع توفير التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي ومكافأة سنوية.

ويقع مقر الشركة في جولف سنترال مول بمنطقة بالم هيلز في الشيخ زايد بالجيزة ويمكن التواصل عبر الهاتف 01272138789.

وظائف

شركة للصناعات الهندسية في بني سويف

تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 3 فرص لمهندس صيانة كهرباء و3 فرص لمهندس صيانة ميكانيكا و3 فرص لمهندس ميكانيكا إنتاج.

ويشترط الحصول على مؤهل عال وخبرة 5 سنوات وألا يزيد السن على 35 عاما، وتشمل شروط التقدم أن يكون المتقدمون من منطقة المندرة وفلمنج، كما يراعى تطبيق الحد الأدنى للأجور مع زيادة الراتب وفقا للخبرة.

ويقع مقر الشركة في بياض العرب بمنطقة الصناعات المتوسطة في بني سويف ويمكن التواصل عبر الهاتف 01020060360.

شركة للصناعات الكيماوية في الإسكندرية

تعلن الشركة عن فرص عمل لمهندس إنتاج بعدد وظيفتين، كما تتضمن الوظائف 5 فرص لفني كهرباء و5 فرص لفني ميكانيكا من الحاصلين على مؤهل متوسط.

وتشترط الوظائف أن يتراوح سن المتقدم بين 25 و35 عاما، وتتراوح الرواتب بين 7800 و8800 جنيه.

ويقع مقر الشركة في برج العرب بالمنطقة الصناعية الثانية بلوك 17 في الإسكندرية، ويمكن التواصل عبر الهاتفين 01090066402 و01029887738.

مجمع مصنع للإطارات وصناعة المطاط في بورسعيد

يوفر المصنع فرصا للعمل في عدد من التخصصات تشمل مهندس ميكانيكا بعدد وظيفتين وفني ميكانيكا بعدد 3 وظائف وفني إنتاج بعدد 15 وظيفة.

ويشترط بالنسبة للوظائف المعلنة الحصول على المؤهل المناسب وخبرة عامين وألا يقل سن المتقدم عن 25 عاما، وتتراوح الرواتب بين 7000 و9200 جنيه وفقا للخبرة والتخصص.

ويقع المصنع في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ويمكن التواصل عبر الهاتف 01068377538.

وظائف

كيفية التقديم على وظائف وزارة العمل

يمكن للراغبين في التقدم للوظائف المعلنة التعرف على تفاصيل الفرص المتاحة والتقديم من خلال القنوات الرسمية لوزارة العمل ومديريات العمل التابعة لها.

وتشمل طرق التقديم مقر وزارة العمل الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر في القاهرة.

كما يمكن التوجه إلى مديريات العمل في المحافظات والمكاتب التابعة لها للتعرف على الوظائف المتاحة وإجراءات التقديم.

ويمكن أيضا متابعة فرص العمل المعلنة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

جهود وزارة العمل في توفير فرص العمل

تعمل وزارة العمل على دعم تشغيل الشباب من خلال التعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تنفيذ برامج التدريب المهني التي تستهدف تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وتستهدف هذه الجهود توفير فرص عمل لائقة للباحثين عن وظائف، مع تعزيز الربط بين المهارات المتاحة لدى الشباب والاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال.