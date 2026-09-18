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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا .. توغل 9 آليات عسكرية لجيش الاحتلال في وادي الرقاد

جيش الاحتلال- أرشيفي
جيش الاحتلال- أرشيفي
محمود نوفل

أفاد التلفزيون السوري بتوغل 9 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في وادي الرقاد بريف درعا الغربي.

وفي لبنان ؛ شهدت أطراف بلدة دير ميماس توتراً ميدانياً بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية، بعدما طالبت الأخيرة عناصر الجيش بإخلاء نقطة كانوا يتمركزون فيها، وألقت أكثر من 6 قنابل صوتية بالقرب منها، قبل أن تهدد باستهداف الموقع في حال عدم الانسحاب.

وعلى إثر ذلك، دفع الجيش اللبناني بتعزيزات من مركزه في برج الملوك باتجاه المنطقة، بالتزامن مع اتصالات أجريت مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.

ولاحقاً، غادرت القوات الإسرائيلية غادرت النقطة التي كانت قد تقدمت إليها عند أطراف مدخل دير ميماس، وعادت إلى موقعها عند تل النحاس.

وفي المقابل، بقي الجيش اللبناني منتشراً عند الطريق العام في برج الملوك، وسط متابعة للتطورات الميدانية في المنطقة.

 

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