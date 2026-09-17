سوريا .. مقتل 3 عناصر من الأمن الداخلي وإعلان حظر التجوال في الصنمين

أعلنت قوى الأمن الداخلي السوري استشهاد 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة عدد آخر، خلال تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا، حيث أقدمت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون يقودها المطلوب على استهداف الدورية والاشتباك مع عناصرها أثناء تنفيذ المهمة.

ووفق البيان الصادر عن قوى الأمن الداخلي السوري ، فإن قوى الأمن الداخلي تواصل انتشارها في المدينة وملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الاعتداء.

فيما فرضت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة حظر تجوال مؤقتاً في مدينة الصنمين، إلى حين استقرار الوضع الأمني.

وشددت قوى الأمن أنها ماضية في ملاحقة جميع المتورطين في الاعتداء، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات بحقهم.