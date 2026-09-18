قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء: توسيع مشاركة الخبراء المصريين في إعداد المواصفات الدولية
ماكرون: روسيا نفذت هجمات هجينة على فرنسا
عصمت: تعزيز توافق المواصفات المصرية للمنظومات الكهربائية مع نظيرتها الدولية
صورة كشفت المستور.. ضبط طالبين بعد تلويحهما بإشارات خادشة للحياء
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الإعتداء الحوثي على مدينة الطائف
وداع الملائكة الثلاثه ضحايا حريق شقة سكنية بطنطا وسط مشاركة الأسر وزملائهم ...صور
نائب رئيس "بوينج العالمية" لـ صدى البلد: استثمارات بـ3 ملايين دولار في مصر.. والشرق الأوسط يستحوذ على 1000 طائرة من مبيعاتنا
ماكرون: سنتعاون مع مصر والسعودية من أجل إيصال الغاز إلى فرنسا
ماكرون: فرنسا وأوروبا تدعمان أوكرانيا.. وندرس الإفراج عن المخزون الاستراتيجي
عضو شورى اليمن: الحوثيون ينقضون أي تعهد ويصرون على استهداف السعودية
علي معلول يظهر من جديد.. قائمة منتخب تونس في تصفيات أمم أفريقيا
ماكرون: النزاع في الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الموضوع مش شخص الرئيس».. السيسي: مسؤوليتنا الحفاظ على الدولة المصرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تقرير أخبار البلد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الجميع في الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بالحفاظ على شخص الرئيس أو الحكومة، وإنما بحماية الدولة والحفاظ على استقرارها، محذرًا من خطورة الانسياق وراء محاولات تخريب مصر أو الإضرار بمقدراتها.

May be an image of ‎text that says '‎حفل لخرح الدورة رقم נהח) جهات وهينات قضائية وزارة العطل 11 ፌሲስ จ‎'‎

تصريحات الرئيس السيسي، جاءت أمس الخميس حفل تخرج الدورة رقم (6) للجهات والهيئات القضائية (وزارة العدل)، من الأكاديمية العسكرية المصرية، الذي أقيم بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وفي هذه المناسبة، وجه الرئيس السيسي مداخلة رحب في مستهلها بخريجي الدورة، موجهاً لهم الشكر والتهنئة، مشيراً إلى حرص سيادته على التواجد في هذه المناسبة اليوم التي تشهد تخرج ١٣٥٠ خريجًا. 

May be an image of text

وأضاف السيد الرئيس أنه قد سبق التحدث خلال اللقاءات السابقة في الأكاديمية مع المتدربين والدارسين في التخصصات المختلفة، موضحاً سيادته أنه من الهام في هذه المناسبة التي تشهد تخريج متدربين من الهيئات القضائية التحدث عن الفكرة والهدف وراء تقديم الدورات بالأكاديمية، والمجهود الذي بذل في هذا الصدد طوال الفترة الماضية، وأوضح أن الأكاديمية تعتبر معبراً لتولي الوظائف في الدولة المصرية، وأن هذا الأمر كان من الطبيعي في البداية أن يكون مستغرباً وغير واضح، وأن هذا وضع طبيعي لأي فكرة جديدة، إلا أن التأثير المتوقع لهذه الفكرة سيتم الشعور به بعد سنوات. 

تطبيق وتنفيذ معايير واحدة على الجميع

وأكد الرئيس السيسي أنه حينما طرح قيام الأكاديمية بهذا الدور وأن تكون معبراً لكل مؤسسات الدولة، سواء للقضاء أو لوزارة الخارجية أو هيئة الرقابة الإدارية أو غيرهم من مؤسسات الدولة، فإن الهدف كان هو تطبيق وتنفيذ معايير واحدة على الجميع، موضحاً أنه تم وضع معايير تفصيلية لاختيار الشباب أو الشابات في كل وزارة وفقاً لمتطلباتها، وأن الهدف كان إيجاد كيان جديد يطبق معايير صادقة لا تجامل ولا تحابي أحدًا، وأن هذا النظام الجديد لو لم يستمر سوف يترتب عليه خلل، مؤكداً سيادته ضرورة الحفاظ على هذه المعايير والأوزان النسبية لتلك المعايير لأن المعايير والأوزان النسبية لها التي وضعتها الدولة في فترات سابقة تم إهدارها واستباحتها، ولم تعد موضوعية. 

الهدف ليس عسكرة الدولة

وأكد الرئيس السيسي أنَّنا إذا أردنا إجراء إصلاح حقيقي لمؤسسات الدولة فلابد من وجود مسار جاد، وأن عامل الوقت لتنفيذه يعتبر أمراً حاسماً، وأن هذا الإصلاح، خاصة في الدول التي يوجد فيها ملايين من المواطنين، سوف يستغرق وقتاً، وأنه ينبغي على الجميع إدراك ذلك، مشيراً إلى أن الهدف ليس عسكرة الدولة، وأنه يتعين على الجميع التنبه إلى أن ما حدث في الفترة من ٢٠١١ - ٢٠١٣ لم ينته، وأن خطته لم تتوقف، وأن الإلحاح لإسقاط الدولة ما زال موجودًا، مؤكداً على ضرورة أن يكون الشعب والأسر واعين ومنتبهين لذلك، وأن المسؤولية في هذا الصدد تقع على الجميع، وليس فقط على المسؤولين والمفكرين والاعلاميين.

May be an image of dais and crowd
وأضاف الرئيس أن الهدف من دورات الأكاديمية كذلك هو إعطاء فرصة لمؤسسات الدولة لأن تتعايش مع بعضها البعض، وأن يرى المتدربون مسارات متعددة، مؤكداً أن فترات التدريب سوف يترتب عليها بالقطع استفادة ومزيد من التماسك وفهم لأواصر الدولة بشكل أعمق. 

 الله سبحانه وتعالى أراد أن تنجو مصر دون غيرها

وأشار الرئيس إلى أنه في عام 2011، شهدت مصر ممارسات خطيرة للغاية، وواجهت مشكلات كبيرة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن تنجو مصر دون غيرها، منوهاً سيادته إلى أن ما حدث مع دول أخرى كان مرتباً ومخططاً، وأن مصر قد نجت بفضل من الله، وأن هذا يلقي مسؤولية علينا، خاصة وأن موارد مصر لا تسمح بمواجهة تحديات ممتدة.

May be an image of dais

وأكد أن هناك دوراً ومسؤولية علينا للحفاظ على الدولة المصرية وليس شخص الرئيس أو الحكومة، موضحاً سيادته أنه يخطئ من يتصور أن المسألة هي الحفاظ على الرئيس، لأن هذا يفرغ الأمر من مضمونه، منوهاً سيادته إلى أن من ضمن أهداف الدورات التي تقدمها الأكاديمية العسكرية المصرية تحصين الشباب ضد فكرة تخريب مصر على نحو ما كان مدبراً لمصر في عامي 2011 و2012. 

وشدد الرئيس السيسي ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة بالخريجين الذين حصلوا على دورات الأكاديمية العسكرية المصرية ومتابعتهم لضمان اكتمال تنفيذ الفكرة، ولضمان عدم تكرار محاولات هدم الدولة.

وأضاف الرئيس أن دورات الأكاديمية العسكرية المصرية توفر جرعة ضخمة من المعرفة تضعها كل جهة للمتدربين التابعين لها، وأن هناك جرعة أخرى تعليمية موحدة نسبتها نحو 20٪؜ تُقدَّم من الأكاديمية والمتخصصين لجميع المتدربين والدارسين، مؤكداً سيادته أن كل تلك الجهود تصب في مسألة بناء الإنسان، وأنها مهمة سامية لإعداد إنسان كفء ومؤهل ويتمتع بشخصية متوازنة وبقيم طيبة يساهم في بناء الدولة، معاوداً سيادته التأكيد على أن هذه مسؤولية تقع على الجميع. 

May be an image of crowd and text

الرئيس يحذر من الاستعلاء سواء بالمناصب أو الوظائف أو بالتدين أو بالشعور بالاستقامة

وأشار الرئيس إلى أنه يتعين حمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم الله به مصر من أفضال، وأنه يتعين على المصريين الانتباه لبلدهم والحفاظ عليها، لأن أي ضرر سوف يصيبها سوف يحيق بنا جميعاً، مشيراً سيادته إلى أن البرامج التي تقدمها الأكاديمية شارك في وضعها علماء النفس والاجتماع، وأن تقبل فكرة انخراط الأكاديمية العسكرية المصرية في تدريب الكوادر استغرق وقتاً حتى تم تقبله وحتى تم ترسيخ هذه المعايير التي لا تقبل المجاملة أو المحاباة، مشدداً سيادته على ضرورة احترام النظام الذي يتم تطبيقه، وأنه لابد من إعداد الشباب علمياً ومهنياً والحفاظ على صحتهم ومواصلة توعية الشباب والموظفين، محذرا من الاستعلاء سواء بالمناصب أو الوظائف أو بالتدين أو بالشعور بالاستقامة أو بكافة صور الاستعلاء. 

وأثنى  الرئيس على كلمة قدامى الدارسين بالدورة، وكذا بعدد من حصلوا على تقدير امتياز بالدورة، موجهاً سيادته بالنظر في اختيار عدد منهم للحصول على زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية المصرية.

واختتم الرئيس مداخلته بمعاودة تهنئة الخريجين متمنياً لهم كل التوفيق، وداعياً إياهم إلى أن ينقلوا فهمهم لأسرهم وأصدقائهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية حسن الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى ضرورة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة المعنية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الأطفال دون سن 15 عاما من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً الله سبحانه وتعالى بأن يجعل شباب مصر سبباً لكل الخير والسلام لمصر.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي شخص الرئيس الحكومة مصر حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

عداد الكهرباء

فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

البوتاجاز

وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة في استهلاك البوتاجاز بمصر رغم زيادة السكان

مسيرات أوكرانية

تعليق الانتخابات في سوتشي جنوب روسيا عقب هجمات بمسيرات أوكرانية

الأرصاد الجوية

بعد موجة الحر.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة بشأن طقس الأيام المقبلة

بالصور

لوك جذاب.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بظهورها | شاهد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد