بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 206 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (11 : 17 سبتمبر 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*السبت 12 سبتمبر 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة، لمتابعة نتائج الزيارة التفقدية التي أجرتها لفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى، والوقوف على الموقف التنفيذي لعدد من الإجراءات العاجلة لتطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الفروع والمباني والأصول التابعة للوزارة.

كما شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة في جلسة نقاشية حول الحد من التلوث البلاستيكي؛ ضمن فعاليات منصة حوار التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار توجيهات د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة وحماية النظام البيئي، حيث شارك في الجلسة المهندسة يسرا عبدالعزيز مدير وحدة البلاستيك بوزارة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس عبد العزيز سعيد نائب مدير مرصد التنمية المحلية وممثل الوزارة في لجنة فرز و دراسة الأفكار والمبادرات بمنصة حوار، وعدد من الخبراء والمختصين والمواطنين المسجلين على المنصة.

*الأحد 13 سبتمبر 2026:*

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين تمثل ركيزة أساسية في جهود الوزارة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، مشيرةً إلى أهمية المشاركة المجتمعية في رصد الحالات التي تتطلب تدخل الجهات المختصة، بما يسهم في دعم جهود الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية والكائنات البرية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار جهود الدولة لاستكمال منظومة التخطيط العمراني بالمحافظات، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي وتوجيه أعمال التنمية وفق رؤية تخطيطية واضحة، وتوفير بيئة عمرانية منظمة تلبي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية.

*الأثنين 14 سبتمبر 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً حوّل جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق مع المحافظات، في رفع الاشغالات والنظافة ورفع المخلفات خلال الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر 2026، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أسفرت جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتنسيق مع جميع المحافظات عن تنفيذ 3592 حملة لرفع الاشغالات، تم خلالها تحرير 8863 محضر اشغال، إلى جانب تنفيذ 6112 حملة نظافة، تم خلالها رفع نحو 4 ملايين و58 ألفا و353 طنا من المخلفات.

كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع المحافظين لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية والوقوف على معدلات الأداء في مختلف الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

ونيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، افتتح المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فعاليات "اليوم البيئي" بجامعة القاهرة، والذي نظمته جامعة القاهرة بالتعاون مع مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، التابع لوزارة التنمية المحلية والبيئة والممول من البنك الدولي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للهواء النظيف 2026 .

واحتفلت وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال وحدة الأوزون باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون 2026 تحت شعار" عمل عالمي من أجل كوكب أكثر برودة " بالتزامن مع مرور عشر سنوات على تعديل كيجالي، حيث أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، أن المجتمع الدولى بدأ مسيرة غير مسبوقة لحماية طبقة الأوزون، أثبت خلالها أن التحديات البيئية العالمية يمكن مواجهتها عندما يجتمع العلم مع الإرادة السياسية، وتتضافر جهود الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع العلمي.

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عددًا من الموضوعات والملفات المهمة، من بينها إعادة ترتيب أولويات مشروعات رصف الطرق، وتطوير منظومة النظافة ورفع المخلفات، وتمكين الجمعيات الأهلية والكيانات الصغيرة من المشاركة في جمع ونقل المخلفات، إلى جانب تكثيف متابعة تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف، وترشيد استهلاك الكهرباء وسداد مديونيات المحافظات، فضلًا عن الموقف التنفيذي للموجة الـ30 لإزالة التعديات.

وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان، وذلك بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل.



*الثلاثاء 15 سبتمبر 2026*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجارية بالمحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لمواطني العاصمة، من بينها الموقف التنفيذي لمجزر ١٥ مايو والتوسع في إنشاء الأسواق والمنافذ ومستجدات ملف التصالح وتشجير الطرق والمحاور الرئيسية بالعاصمة .

وفي ضوء المتابعة المستمرة والرصد الإعلامي من وزارة التنمية المحلية والبيئة لأي أعمال مخالفة لقطع الأشجار بالمحافظات يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعى أو وسائل الإعلام المختلفة، فقد تم رصد واقعة قطع عدد من الأشجار بمحيط قناطر إدفينا التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالمخالفة لقرارات وزارة التنمية المحلية والبيئة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وبالعرض على الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقرر إعفاء رئيس مركز ومدينة مطوبس من منصبه، وإحالة الواقعة بالكامل إلى جهات التحقيق المختصة، والتنسيق مع معالي الدكتور وزير الموارد المائية والري، والذي قرر من جانبه إحالة الواقعة والمشاركين فيها من جانب وزارة الري بالمحافظة إلى التحقيق.

*الأربعاء 16 سبتمبر 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعا مع الدكتور وليد عبد العظيم البرقي محافظ البحر الأحمر لمتابعة تنفيذ مشروعات المحافظة في عدد من المجالات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن في بعض الملفات الحيوية .

وفي إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة، بمكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، نجح فريق وحدة الحياة البرية بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة، بالتنسيق مع محافظة مطروح والجهات المعنية، في ضبط عقاب وشبل أسد أفريقي كانا معروضين للتصوير على شواطئ وكورنيش مدينة مرسي مطروح، وتمت المصادرة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة.

وفى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتعزيز ودعم أواصر التعاون بين الجهات التابعة للوزارة ومؤسسات الدولة المختلفة، استقبل مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى بالزيت بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء التابع لجهاز شئون البيئة وفداً من كلية الحرب العليا برئاسة اللواء أركان حرب أسامة مصطفى فى زيارة تفقدية للمركز وذلك لتوطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المختلفة بالدولة، وتأهيل الكوادر الفنية، وإطلاعهم على الجهود التى تبذلها الدولة لحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة باعتبارها أحد مرتكزات مجالات الأمن القومي.

*الخميس 17 سبتمبر 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميدانى الذى قامت به اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، على أحياء المقطم وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة بمحافظة القاهرة وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري فى إطار المتابعة المستمرة لتكليفات الوزيرة بإحكام الرقابة الميدانية، وتحسين مستوى خدمات المواطنين، والتصدي للمخالفات، مشيرًة الي أن نتائج الحملات وأعمال المتابعة على الأحياء الخمسة أسفرت عن رفع نحو 167 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع، والتعامل مع عدد من المخالفات الخاصة بإشغال الطريق العام، بالإضافة إلى غلق وتشميع عدد 97 محلًا ومنشأة مخالفة مع قطع المرافق ، و اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار جهود الوزارة لحماية الطيور المهاجرة والحفاظ على التنوع البيولوجي بالمحميات الطبيعية، من خلال تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، في إطار تنفيذ القرار الوزارى رقم 559 لسنة 2026 بشأن تنظيم أعمال الصيد، حيث أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أنه تم حتى الآن إزالة نحو 2000 متر من شباك الصيد بالمحميات الشمالية منذ بدء تنفيذ قرار تنظيم أعمال الصيد، من خلال أعمال الرصد والمتابعة الميدانية التي تنفذها فرق العمل بالمحميات.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالمتابعة اللحظية لأعمال التحرك الميداني بمصرف الزوامل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، عقب ما تم تداوله عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رصد تمساح بمحيط المصرف، بين عزبتي السدرة وأسعد بمركز بلبيس ، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة وتأمين المواطنين موضحًة أنه يجرى حاليًا تنفيذ أعمال تمشيط ومتابعة ميدانية للمصرف، من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، وقطاع حماية الطبيعة بالوزارة ، بالتعاون مع قوات الدفاع المدني والإنقاذ النهري ورئاسة مركز ومدينة بلبيس، للبحث عن الحيوان والتحقق من مدى وجوده بالمنطقة.