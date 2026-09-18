قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء: توسيع مشاركة الخبراء المصريين في إعداد المواصفات الدولية
ماكرون: روسيا نفذت هجمات هجينة على فرنسا
عصمت: تعزيز توافق المواصفات المصرية للمنظومات الكهربائية مع نظيرتها الدولية
صورة كشفت المستور.. ضبط طالبين بعد تلويحهما بإشارات خادشة للحياء
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الإعتداء الحوثي على مدينة الطائف
وداع الملائكة الثلاثه ضحايا حريق شقة سكنية بطنطا وسط مشاركة الأسر وزملائهم ...صور
نائب رئيس "بوينج العالمية" لـ صدى البلد: استثمارات بـ3 ملايين دولار في مصر.. والشرق الأوسط يستحوذ على 1000 طائرة من مبيعاتنا
ماكرون: سنتعاون مع مصر والسعودية من أجل إيصال الغاز إلى فرنسا
ماكرون: فرنسا وأوروبا تدعمان أوكرانيا.. وندرس الإفراج عن المخزون الاستراتيجي
عضو شورى اليمن: الحوثيون ينقضون أي تعهد ويصرون على استهداف السعودية
علي معلول يظهر من جديد.. قائمة منتخب تونس في تصفيات أمم أفريقيا
ماكرون: النزاع في الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم من ترك صلاة الجمعة 3 مرات متتالية.. وعيد شديد وعقوبة محققة في الدنيا

حكم من ترك صلاة الجمعة
حكم من ترك صلاة الجمعة
أمل فوزي

لعله من الأهمية الوقوف على حكم من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية ، فمن عرف فضلها لا يمكنه الاستهانة بها، إلا أن من أدرك فرضيتها لا يمكنه تحمل عاقبة وخسارة تركها، لذا ينبغي على كل من يفوتها تكاسلاً أو نومًا أو لا يحرص عليها ففاتته ثلاث مرات أو أكثر أن ينتبه لمصيره وليعرف حكم من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية .

حكم من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن ترك صلاة الجمعة إثم كبير ما دام بغير عذرٍ يمنعه من أدائها، وقد ورد في تركها وعيد شديد كما في الحديث الشريف: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» [رواه: النسائي].

واستشهد " وسام" عن حكم من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية ، بما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أيضًا: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» .

وأوضح أن الإمام مالك قال من ترك صلاة الجمعة 3 مرات بدون عذر ترد شهادته أي لا تقبل ، وهذا دليل على ان هذا الشخص بدأ يرتكب معاصي وسيئات عظيمة، منوهًا بأن ترك الجمعة ليس سببًا لخروج الإنسان من الملة.

وأشار إلى أن العبد لا يخرج من الملة بهذه السهولة، ولكن يجب أن يراجع نفسه ويستغفر الله ويقلع عن المعاصي والذنوب التي جعلته يفعل ذلك ، أما إذا غلبه النوم وفاتته صلاة الجمعة فلا إثم عليه لأن القلم رفع عن ثلاث بينهم النائم حتى يفيق.

وأضاف:  ولكن إذا كن هذا نظام حياة أن ينام مع أذان الفجر ويستيقظ بعد الظهر يوميا فهنا لا يرفع عنه القلم لأنه لن يصلى الجمعة نهائيا بحجة انه نائم فهذا خطأ ولا يجوز شرعًا.

حكم صلاة الجمعة

ونبهت دار الإفتاء المصرية ، إلى أن صلاة الجمعة فرض عين على كلِّ مسلم بالغ عاقل قادر، وأنه لا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذرٍ كمرض أو سفر، مستدلة بقول الله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (الجمعة:9).

واستندت إلى ما رواه الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، متابعًا قوله صلى الله عليه وسلم: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ ". [رواه: أبو داود].

وأفادت بأن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلمٍ ذكرٍ بالغٍ عاقلٍ مقيم، وأنَّ مَن لم يستطع أداءها لأي عذرٍ فإنه يصلي الظهر بدلًا منها، ولا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذرٍ كمرض أو سفر، كما قال الله تعالى «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (الجمعة:9).

حكم من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية حكم من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات حكم صلاة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

عداد الكهرباء

فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

أحد أساليب الشيطان

يحتال به عليك فيصيبك الغم.. خطيب المسجد الحرام: أحد أساليب الشيطان

الدكتور عباس شومان

عباس شومان من منبر الجامع الأزهر: إهانة المعلم تنذر بسقوط المجتمعات

خطيب المسجد النبوي

خطيب المسجد النبوي: «من أخاف أهل المدينة ظلماً أخافه الله وكانت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»

بالصور

لوك جذاب.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بظهورها | شاهد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد