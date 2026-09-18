قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء: توسيع مشاركة الخبراء المصريين في إعداد المواصفات الدولية
ماكرون: روسيا نفذت هجمات هجينة على فرنسا
عصمت: تعزيز توافق المواصفات المصرية للمنظومات الكهربائية مع نظيرتها الدولية
صورة كشفت المستور.. ضبط طالبين بعد تلويحهما بإشارات خادشة للحياء
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الإعتداء الحوثي على مدينة الطائف
وداع الملائكة الثلاثه ضحايا حريق شقة سكنية بطنطا وسط مشاركة الأسر وزملائهم ...صور
نائب رئيس "بوينج العالمية" لـ صدى البلد: استثمارات بـ3 ملايين دولار في مصر.. والشرق الأوسط يستحوذ على 1000 طائرة من مبيعاتنا
ماكرون: سنتعاون مع مصر والسعودية من أجل إيصال الغاز إلى فرنسا
ماكرون: فرنسا وأوروبا تدعمان أوكرانيا.. وندرس الإفراج عن المخزون الاستراتيجي
عضو شورى اليمن: الحوثيون ينقضون أي تعهد ويصرون على استهداف السعودية
علي معلول يظهر من جديد.. قائمة منتخب تونس في تصفيات أمم أفريقيا
ماكرون: النزاع في الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلال أسبوعين.. نزوح 115 ألف يمني داخل وخارج البلاد

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

تسبب الحرب الدائرة في اليمن في نزوح ما لا يقل عن 112 ألف شخص نزحوا داخل اليمن خلال أسبوعين، وفرار نحو 3 آلاف آخرين بحرا إلى جيبوتي.

وبحسب التقرير الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة ؛ جاءت موجة النزوح مع تصعيد الحوثيين، المتحالفين مع إيران، هجماتهم داخل اليمن وعلى مدن سعودية ومنشآت للطاقة في المملكة، بالتزامن مع تقدمهم على الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر باتجاه مضيق باب المندب.

وكانت “رويترز” نقلت، في 15 سبتمبر، عن منظمة الهجرة تجاوز عدد النازحين داخليا جراء التصعيد الأخير مئة ألف شخص، مشيرة إلى أن انعدام الأمن وتضرر البنية التحتية وتعطل الاتصالات والقيود على الحركة تعوق الاستجابة الإنسانية.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن نقص الوقود في اليمن عرقل رحلات العبور، بينما حذرت جهات إغاثية من تزايد الاحتياجات إلى المأوى وخدمات الصرف الصحي وتعليم الأطفال مع استمرار وصول اللاجئين إلى جيبوتي.

وأشارت المنظمة إلى أنه وفي مطلع عام 2025، كان نحو 4.8 مليون شخص يعيشون في نزوح داخلي باليمن، وهو رقم يسبق التصعيد الحالي ولا يمثل حصيلة محدثة له.

وختمت المنظمة الأممبة تقريرها بالقول : يضيف القتال قرب باب المندب بعدا إقليميا للأزمة، نظرا إلى موقع المضيق الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، وأهميته لحركة التجارة وشحنات الطاقة العابرة باتجاه قناة السويس.

اليمن الحوثيين المنظمة الدولية للهجرة قناة السويس البحر الأحمر باب المندب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

عداد الكهرباء

فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

البوتاجاز

وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة في استهلاك البوتاجاز بمصر رغم زيادة السكان

مسيرات أوكرانية

تعليق الانتخابات في سوتشي جنوب روسيا عقب هجمات بمسيرات أوكرانية

الأرصاد الجوية

بعد موجة الحر.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة بشأن طقس الأيام المقبلة

بالصور

لوك جذاب.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بظهورها | شاهد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد