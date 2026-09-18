الكشف عن تميمة خليجي 27 في السعودية.. «ذيبان» يرافق الجماهير

كشفت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي الديار العربية 27»، عن التميمة الرسمية للبطولة، التي تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وجاءت باسم «ذيبان».

ومن المقرر أن تقام منافسات «خليجي 27» خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري وحتى 6 أكتوبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات تم توزيعها على مجموعتين.

واستلهمت شخصية «ذيبان» من الذئب العربي، أحد الحيوانات المهددة بالانقراض والمرتبطة بالبيئة السعودية، كما يرتبط في الموروث الخليجي بمعاني الشجاعة والذكاء والقوة

وتعكس التميمة قيم الكرم والضيافة التي يتميز بها المجتمع السعودي، إلى جانب الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع شعوب دول الخليج.

تميمة كأس الخليج العربي

ومن المنتظر أن ترافق شخصية «ذيبان» الجماهير خلال منافسات البطولة، من خلال ظهورها في الملاعب والفعاليات المصاحبة، لتضيف جانبًا تفاعليًا إلى تجربة المشجعين.

وتضم المجموعة الأولى في «خليجي 27» منتخبات السعودية والعراق وعُمان والكويت، بينما تضم المجموعة الثانية الإمارات وقطر والبحرين واليمن.