مرموش وعبد المجيد وصلاح.. توماس ريس مدرب المصريين في أوروبا من جديد

يواصل الألماني توماس ريس ارتباطه باللاعبين المصريين في الملاعب الأوروبية، بعدما تولى القيادة الفنية لفريق طرابزون سبور التركي، ليبدأ تجربة جديدة مع النجم المصري محمد صلاح.

وسبق لـ ريس أن عمل مع عمر مرموش خلال فترة وجوده في فولفسبورج الألماني، قبل أن تتجدد تجربته مع لاعب مصري آخر، بعدما تولى تدريب حسام عبد المجيد في صفوف لودوجوريتس البلغاري خلال الموسم الحالي.

وأعلن طرابزون سبور تعاقده رسميًا مع ريس، خلفًا لفاتح تيكي، ليصبح محمد صلاح ثالث لاعب مصري تجمعه به مسيرته التدريبية في أوروبا.

وكان ريس قد تولى تدريب لودوجوريتس في يوليو الماضي، قبل أن ينتقل إلى طرابزون سبور خلال شهر سبتمبر، بعدما أبدى رغبته في العمل مع محمد صلاح، بحسب إعلان النادي البلغاري.

مدرب طرابزون يتحدث عن محمد صلاح

وخلال تقديمه مدربًا جديدًا لطرابزون سبور، تحدث ريس عن محمد صلاح، مؤكدًا أنه تحدث معه، ووصف العمل مع لاعب بمستواه بأنه من أفضل الأمور التي يمكن أن تحدث لمدرب، مشيرًا إلى أنه سيمنحه حرية أكبر في الجانب الهجومي للاستفادة من قدراته.

وبذلك، تجمع مسيرة توماس ريس التدريبية ثلاثة لاعبين مصريين في محطات مختلفة بأوروبا: عمر مرموش أولًا، ثم حسام عبد المجيد، وأخيرًا محمد صلاح.