مختلف عن جميع اللاعبين.. سبورت الإسبانية تكشف تفاصيل حياة حمزة عبد الكريم اليومية في برشلونة

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن تفاصيل من الحياة اليومية للمصري حمزة عبدالكريم، مهاجم فريق برشلونة، مشيرة إلى اختلاف أسلوب حياته عن عدد من لاعبي الفريق الأول، خاصة في طريقة مغادرته منشآت النادي.

وأوضحت الصحيفة أن لاعبي الفريق الأول عادةً ما يصلون إلى منشآت برشلونة ويغادرونها بسياراتهم، بينما يخرج حمزة عبدالكريم سيرًا على الأقدام من البوابة الأقرب إلى ملعب التدريب، قبل أن يعبر الشارع متجهًا مباشرة إلى منزله.

وأضافت «سبورت» أن المهاجم المصري يقيم في مدينة سانت جوان ديسبي، داخل أحد المساكن التي يوفرها برشلونة للاعبيه الشباب، وهي شقق تُخصص عادةً للاعبين بعد بلوغهم سن الرشد وانتهاء فترة إقامتهم في أكاديمية «لا ماسيا».

وكشفت الصحيفة أيضًا أن حمزة عبدالكريم يلتقي خلال طريق عودته عددًا من جماهير برشلونة التي تنتظر اللاعبين بالقرب من منشآت النادي، حيث يحرص على التقاط الصور التذكارية معهم ولا يرفض طلباتهم.

ويواصل المهاجم المصري خطواته في تجربته مع برشلونة، وسط اهتمام متزايد بما يقدمه مع النادي الإسباني.