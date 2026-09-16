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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة لمواجهة راسينج في الدوري الإسباني

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسراء أشرف

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة لاعبيه المستدعاة لخوض مواجهة راسينج سانتاندير، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

ويستعد برشلونة لاستضافة راسينج سانتاندير مساء اليوم الأربعاء، على ملعب كامب نو، في لقاء يطمح خلاله الفريق الكتالوني إلى مواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الليجا.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال مبارياته الخمس الأولى بالمسابقة.

حمزة عبد الكريم في قائمة برشلونة أمام راسينج سانتاندير

وشهدت قائمة برشلونة استمرار تواجد المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، بعدما قرر هانز فليك استدعاء اللاعب لمواجهة راسينج سانتاندير، ليواصل تواجده مع الفريق الأول.

وكان حمزة عبد الكريم قد ظهر في مباراة برشلونة الأخيرة أمام رايو فاليكانو، حيث شارك خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، وحصل على أقل من 10 دقائق للمشاركة.

ويأتي استمرار وجود المهاجم المصري في قائمة برشلونة بعد أيام قليلة من توقيعه عقده الجديد مع النادي الكتالوني بشكل رسمي، خلال مراسم أقيمت بحضور خوان لابورتا، رئيس برشلونة.

قائمة برشلونة لمواجهة راسينج سانتاندير

حراسة المرمى: خوان جارسيا، فويتشيك تشيزني، ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جيرارد مارتن، جواو كانسيلو، بالدي، تشافي إسبارت، كريستنسن، كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي.

خط الوسط: داني أولمو، فيرمين لوبيز، رودري، مارك بيرنال، بيدري، جافي.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، رافينها، لامين يامال، أنتوني جوردون، كريم أديمي، جابرييل جيسوس.

حمزة عبد الكريم حمزة عبدالكريم برشونة راسينج سانتاندير الدوري الإسباني

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