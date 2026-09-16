عقلية احترافية.. إعلامي عن حمزة عبد الكريم: شخصية قادرة توصل لمكان بعيد مع برشلونة

أشاد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، بعقلية حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، بعد تجديد عقده مع النادي الكتالوني حتى عام 2030، مؤكدًا أن اللاعب يتعامل باتزان مع النجاحات والخطوات الجديدة في مسيرته.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أجمل ما في حمزة عبد الكريم هو إنه متزن جدًا في التعامل مع الفرحة ومع الخطوة ومع الحلم».

وأضاف: «عقلية احترافية واضحة، بس الأهم كمان إنسان جميل، تحس إن التحول ده لا عمل له هيستيريا ولا غرور».

وأشاد فارس بحديث حمزة عبد الكريم عن النادي الأهلي وجماهيره، وكذلك ارتباطه بمواجهة الفريق، مؤكدًا أن كلماته تعكس مشاعر صادقة تجاه ناديه السابق، قائلًا: «كلامه عن الأهلي وجمهوره النهاردة وعن ماتش الأهلي وارتباطه بالنادي كلام صادق طالع من القلب».

واختتم الإعلامي حديثه متمنيًا مواصلة اللاعب لمسيرته الناجحة، قائلًا: «نفسي حمزة يروح لحتة بعيدة لأنه شخصية قادرة تعمل ده».

وشهدت الساعات الماضية مراسم توقيع حمزة عبد الكريم على عقده الجديد مع برشلونة داخل مكتب خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، بحضور اللاعب وممثلي النادي، عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد تعاقده حتى عام 2030.

وكان برشلونة قد أعلن الجمعة الماضية التوصل إلى اتفاق مع حمزة عبد الكريم لتجديد عقده، قبل أن يتم توقيع العقود رسميًا اليوم الثلاثاء، ليواصل اللاعب مسيرته داخل قلعة «كامب نو» خلال السنوات المقبلة.

ويُعد حمزة عبد الكريم من المواهب الصاعدة في برشلونة، ونجح خلال الفترة الماضية في لفت الأنظار بأدائه مع الفريق، ليحظى بثقة النادي الكتالوني ويتم تمديد تعاقده، في خطوة تعكس تمسك برشلونة باستمرار اللاعب ضمن صفوفه.