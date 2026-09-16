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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتحله دماغه| ضبط ولي الأمر المعتدي على مدير مدرسة الدقهلية وإحالته للنيابة العامة

مدير المدرسة المصاب
مدير المدرسة المصاب
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار واقعة الاعتداء على محمود عبد الحميد السيد شبيب مدير مدرسة «ميت الفرماوي الثانوية المشتركة» التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية من قبل ولي أمر ، والتي أسفرت عن إصابته بإصابات بالغة استدعت نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ، فقد تعاملت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية مع الواقعة فور حدوثها ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية حيالها وتحرير محضر بالواقعة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ، أعلنت في بيان رسمي أنه قد ضبطت الأجهزة الأمنية ولي الأمر المعتدي على مدير المدرسة وتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ شئونها وفقاً للقانون كما باشرت الجهات المختصة بالمديرية اجراءاتها في هذا الشأن.

من جانبها ، أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية رفضها الكامل لأي صورة من صور التعدي على أي معلم أو مدير مدرسة مشددة على أن المعلم ومدير المدرسة وجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية يؤدون دورًا أساسيًا ورسالة سامية في خدمة الطلاب والمجتمع وأن الحفاظ على هيبتهم وكرامتهم ثوابت راسخة لا تقبل المساس بها وأن أي صورة من صور التجاوز أو الاعتداء داخل المؤسسات التعليمية سيتم التعامل معها بكل حسم وفي إطار القانون واللوائح المنظمة.

كما أكدا مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية ، استمرار متابعتها للإجراءات القانونية الخاصة بالواقعة والتنسيق مع الجهات المختصة لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه الإجراءات القانونية.

وكانت قد رصدت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، واقعة اعتداء ولى أمر على الأستاذ محمود شبيب، مدير مدرسة ميت الفرماوي الإعدادية الثانوية التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، والتي أسفرت عن إصابته بجرح قطعي بالغ في الرأس، استلزم خضوعه للعلاج ب 17 غرزة.

ووجه نقيب المعلمين ، بسرعة توجه مسئولى فرعية ميت غمر ، إلى المعلم ومتابعة حالته الصحية ، وتكليف محامى النقابة بمتابعة البلاغ الذى تقدم به مدير المدرسة ضد ولى الأمر الذى تعدى عليه ، ومرافقه المعلم فى كل اجراءات التقاضى حتى حصول مدير المدرسة على حقه القانوني .

وأكدت نقابة المعلمين رفضها لأي اعتداء على المعلمين أو القيادات التعليمية داخل المؤسسات التعليمية، وحرصها على توفير الدعم اللازم للمعلم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه.

وزارة التربية والتعليم مدير مدرسة التربية والتعليم الدقهلية

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