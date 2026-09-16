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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا 2027

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد سمير

يبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، غدًا الخميس، معسكره الإعدادي استعدادًا لخوض أولى مواجهاته في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويستعد الفراعنة لخوض مباراتين أمام أنجولا وجنوب السودان، ضمن منافسات التصفيات، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب قبل بداية المشوار القاري.

يفتتح منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة أنجولا، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة 25 سبتمبر على استاد القاهرة، وتنطلق في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويخوض المنتخب اللقاء بهدف تحقيق بداية قوية في مشواره نحو التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2027.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على جنوب السودان يوم 29 سبتمبر في العاصمة جوبا، ضمن الجولة الثانية من التصفيات.

وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على أن تتوجه بعثة المنتخب إلى جوبا يوم 27 سبتمبر على متن طائرة خاصة، لتجنب إرهاق اللاعبين ومنحهم الوقت الكافي للاستعداد للمواجهة.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفون إلى معسكر منتخب مصر بداية من 21 سبتمبر الجاري، استعدادًا للمباراتين.

واستقر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على استدعاء عدد من المحترفين، هم: محمد صلاح، عمر مرموش، محمد عبد المنعم، إبراهيم عادل، هيثم حسن، حمزة عبد الكريم، حسام عبد المجيد، حمدي فتحي، ورامي ربيعة.

كما يدرس الجهاز الفني إمكانية استدعاء الثنائي عمر فايد وعمر عبد المجيد، المحترفين في الدوري الإيطالي والألماني على الترتيب، ضمن حسابات القائمة النهائية للمعسكر.

منتخب مصر معسكر منتخب مصر موعد انطلاق معسكر منتخب مصر تصفيات أمم أفريقيا 2027

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