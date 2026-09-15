مدن جامعة المنوفية تستعد لاستقبال الطلاب.. ومتابعة ميدانية لإجراءات القبول والتسكين وجاهزية الخدمات

أجرى الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، جولة تفقدية بالمدن الجامعية، يرافقه الدكتور محمد زيدان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، والاطمئنان على جاهزية المدن والمباني والخدمات المختلفة المقدمة للطلاب، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة قطاعات الجامعة وحرص إدارة الجامعة على توفير أفضل مستوى من الخدمات والرعاية للطلاب، وكان فى استقباله المهندسة سهيله ابراهيم مدير عام المدن الجامعية.

وخلال الجولة، تابع الدكتور أحمد القاصد إجراءات التنسيق والقبول بالمدن الجامعية، وانتظام العمل في استقبال طلبات الطلاب، وفحص ومراجعة الملفات والبيانات، والتأكد من استيفاء الضوابط والشروط المنظمة للقبول، مؤكدا على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المعلنة، وتحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين.

كما تابع رئيس الجامعة إجراءات التسكين، ومدى جاهزية المدن لاستقبال مؤكدًا أهمية سرعة إنجاز الإجراءات وعدم تأخير تسكين الطلاب المستحقين، مع تقديم التيسيرات اللازمة للطلاب وأولياء الأمور، والرد على استفساراتهم وتذليل أي معوقات قد تواجههم خلال مراحل التقديم والقبول والتسكين.

وتفقد الدكتور القاصد خلال جولته عددًا من مباني المدن الجامعية والغرف والمرافق، واطمأن على مستوى النظافة العامة، وأعمال الصيانة، وكفاءة شبكات المياه والكهرباء والصرف، وتجهيز أماكن الإقامة، والمطاعم، والمرافق الخدمية، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من كافة أعمال التجهيز ورفع الكفاءة قبل بدء الدراسة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات تحتاج إلى تدخل أو صيانة.

كما اطمأن رئيس الجامعة على جاهزية منظومة الأمن والسلامة والحماية المدنية داخل المدن الجامعية، وضرورة التأكد من سلامة المنشآت ومخارج الطوارئ ووسائل التأمين، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للطلاب طوال فترة إقامتهم.

ووجه الدكتور أحمد القاصد بضرورة الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للطلاب، ومتابعة منظومة التغذية والالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير الجودة، مع استمرار الرقابة على الوجبات المقدمة للطلاب، بما يضمن سلامتها وجودتها وتنوعها.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن المدن الجامعية تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الخدمات الطلابية التي تقدمها الجامعة، وأن الاهتمام بها لا يقتصر على توفير مكان للإقامة، وإنما يمتد إلى توفير بيئة آمنة ومريحة ومحفزة على التفوق والتحصيل الدراسي والمشاركة في الأنشطة الطلابية، بما يسهم في بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إدارة الجامعة حريصة على أن تبدأ الدراسة في مختلف القطاعات في ظل أعلى درجات الجاهزية، مؤكدًا أن الاستعداد المبكر والمتابعة الميدانية المستمرة يمثلان ركيزة أساسية لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد زيدان، أن قطاع التعليم والطلاب يتابع بصورة مستمرة كافة الإجراءات الخاصة بالمدن الجامعية، بدءًا من التقديم والتنسيق وفحص الملفات وحتى القبول والتسكين، مشيرًا إلى الحرص على إنجاز الإجراءات بصورة منظمة وسريعة، وتقديم الدعم والتيسيرات للطلاب.

وأضاف أن القطاع يعمل بالتنسيق مع إدارة المدن الجامعية على استكمال كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب، والتأكد من جاهزية المباني والخدمات المختلفة، بما يوفر لهم إقامة مستقرة تساعدهم على الانتظام في الدراسة والاستفادة من الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة باستمرار المتابعة اليومية والميدانية للمدن الجامعية خلال الفترة المقبلة، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى، والتأكد من جاهزية جميع الخدمات، مؤكدًا أن الجامعة تضع الطالب في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى توفير منظومة تعليمية وخدمية متكاملة تواكب الجمهورية الجديدة وتدعم جودة الحياة الجامعية.

هذا وتأتي الجولة في إطار سلسلة المتابعات الميدانية التي يجريها الدكتور أحمد القاصد استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، والتي تشمل الكليات والمدن الجامعية والمنشآت والخدمات ومختلف قطاعات الجامعة، للتأكد من اكتمال كافة الاستعدادات وبدء العام الدراسي بصورة منظمة ومستقرة، بما يليق بطلاب جامعة المنوفية ويعكس حرص إدارة الجامعة على توفير أفضل بيئة تعليمية وخدمية لهم.