محافظ المنوفية يشهد عقد قران عروسين يتيمين من أبناء الهلال الأحمر

شهد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، مراسم عقد قران عروسين يتيمين من أبناء مؤسسات الايتام بشبين الكوم التابعة لجمعية الهلال الأحمر ،وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام ، ليشاركهن فرحتهن في هذه المناسبة، ويؤكد نهجه المستمر في التواصل المباشر مع أبناء المحافظة، ولا سيما أبنائه من الفئات الأولى بالرعاية، والحرص على الوقوف إلى جوارهم ومساندتهم في مختلف مراحل حياتهم ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وحضر مراسم عقد القران اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، النائب محمد موسي عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية ، النائب أسامة مدكور ، النائب إسلام الفيشاوي أعضاء مجلس الشيوخ ،الاستاذ أحمد عزام وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ، الاستاذ عبدالله عياد آمين صندوق جمعية الهلال الاحمر ، الاستاذ إبراهيم موسى المدير التنفيذي للجمعية.

حيث قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للعروسين متمنياً لهم حياة زوجية سعيدة ، وفى حوار أبوي أكد المحافظ دعمه الكامل ، وأهدى العرائس دعما مالياً لاستكمال باقي مستلزمات بيت الزوجية وبناء حياة أسرية جديدة ، في رسالة إنسانية جسدت اهتمامه برعاية الفئات الأولى بالرعاية وحرصه على تقديم الدعم لهم.

من جانبها، أعربت العرسان عن بالغ سعادتها بهذه اللفتة الإنسانية الكريمة، موجهتان الشكر لمحافظ المنوفية على جبر خاطرهم ودعمه ومشاركته فرحتهما في هذا اليوم المميز.

هذا وقد حرص العروسان على التقاط الصور التذكارية مع محافظ المنوفية وأوصى المحافظ زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها ، ومؤكداً لهم على دعمه الكامل والوقوف بجانبهم لتحقيق حياة أسرية كريمة وصالحة تنعم بالحياة السعيدة، فيما ثمن العروسان الدور الأبوي للمحافظ لما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة فى تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.