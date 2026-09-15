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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى لمسئولي الزمالك: مينفعش كل شوية نبيع لاعب علشان نسدد مستحقات الفريق

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

حذر طارق يحيى لاعب الزمالك السابق، من أزمة تجديد عقود عدد من لاعبي الزمالك، مؤكدًا أن الفريق لديه 9 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ويحتاج النادي للتحرك مبكرًا لحسم ملف التجديد.

الزمالك

وقال طارق يحيى إن مجلس إدارة الزمالك مطالب بالسعي لإيجاد موارد مالية جديدة، خاصة أن استمرار الأزمات المالية قد يضع النادي في موقف صعب عند التفاوض مع اللاعبين الراغب في تجديد عقودهم.

وشدد على أنه لا يمكن أن يعتمد الزمالك بشكل مستمر على بيع أحد لاعبيه من أجل توفير أموال لسداد مستحقات باقي اللاعبين، مطالبًا بإيجاد حلول مالية أكثر استدامة للحفاظ على استقرار الفريق.

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