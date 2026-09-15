قفزوا من السور.. هروب جماعي لطلاب مدرسة للبنين في المنوفية يثير الجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يوثق لحظة هروب جماعي لعدد من طلاب مدرسة للبنين بمحافظة المنوفية، وسط حالة من الجدل بين المتابعين.

وأظهر الفيديو المتداول عددًا من الطلاب وهم يقفزون من أعلى سور المدرسة، في مشهد أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ودفع رواد السوشيال ميديا للتساؤل عن أسباب الواقعة وملابساتها.

وحتى الآن، لم تتضح التفاصيل الكاملة بشأن سبب هروب الطلاب من المدرسة، أو ما إذا كانت هناك إجراءات اتُخذت حيال الواقعة، في انتظار الكشف عن ملابسات الفيديو المتداول.