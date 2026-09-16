قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع ضحايا انهيار مبنى النازحين بغزة إلى 14
الدولة تتوسع في التشجير.. 7 ملايين شجرة ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية
لا تقلقوا.. هاني حتحوت يكشف رسالة لاعبي الأهلي للجماهير: القادم أفضل
صحيفة سعودية: إنذارات مكة تكشف تداعيات التصعيد الحوثي على أمن الأماكن المقدسة
مرموش يودع كأس كاراباو بأرقام مميزة رغم الخروج أمام ليفربول
مستقبله السياسي في خطر.. المستشار الألماني يلغي رحلته إلى الأمم المتحدة
غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس
لماذا كان النبي يستغفر ويتوب وهو المعصوم؟.. علي جمعة يوضح
محافظا الجيزة والبحر الأحمر يشهدان توقيع بروتوكول توأمة لتعزيز التعاون في مجال «مدن التعلم»
في أول مهمة له مع غزل المحلة.. ماذا فعل خالد جلال في مواجهاته مع الزمالك؟
وكيل البنك المركزي: التحول الرقمي يتطلب تكامل بين القطاعين الصحي والمصرفي
اليوم .. من القمة إلى القاع.. الزمالك يطارد صدارة الدوري أمام غزل المحلة والجونة وبتروجت في معركة النقاط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خريطة الازدحام.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم

الحالة المرورية
الحالة المرورية
محمد شراط

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة حالة من السيولة المرورية، صباح اليوم الأربعاء، وسط انتشار رجال الأمن لتسيير حركة المركبات وتقليل الكثافات.


الحالة المرورية بشوارع الجيزة والقاهرة 


وظهرت حالة من السيولة المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة نسبية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

كما ظهرت سيولة نسبية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس.

وانتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهرت انسيابية في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.


خدمات مرورية بالجيزة


كما عيّنت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع استكمال الأعمال الإنشائية التي تتم في شارع الهرم من سهل حمزة حتى ومبي بشارع الهرم بسبب مترو الأنفاق.

الحالة المرورية المرور شوارع وميادين القاهرة والجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجني عليه أيمن

العربية عطلت بيهم.. القبض على المتهمين بقتل أيمن ابن الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

مصطفى خاطر

اتنقل مرتين للمستشفى .. تفاصيل مرض مصطفى خاطر

المتهم

أنا ضابط شرطة .. القبض على المتهم فى مشاجرة المهندسين

امام عاشور

مفاجأة في قرار استبدال إمام عاشور بمباراة أبو قير للأسمدة.. «عموتة» يكشف التفاصيل

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

حالة الطقس

أيام صهد قبل الانكسار .. «تغيّر المناخ» يُحذّر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

الارصاد

بشرى سارة لمُحبي الخريف.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

ترشيحاتنا

الزمالك

شكوى في الفيفا وأخرى باتحاد الكرة.. أزمات جديدة تهدد الزمالك بإيقاف القيد

الزمالك

6 غيابات في صفوف الزمالك أمام غزل المحلة ببطولة الدوري

الزمالك

تاريخ مواجهات أبيض قبل لقاء الزمالك مع غزل المحلة في بطولة الدوري

بالصور

بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة

بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة
بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة
بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة

فستان أنيق.. كندة علوش تخطف الأنظار بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة
تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة
تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت
طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت
طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد