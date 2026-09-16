حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448.. تعرف على نصيب محافظة الإسماعيلية من التأشيرات

قدَّم اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، التهنئة للحجاج الفائزين لهذا العام بقرعة حج الجمعيات من أبناء المحافظة، مؤكدًا على تقديم كافة التسهيلات وتذليل المعوقات لسهولة الانتهاء من أوراقهم لإتمام إجراءات الحج.

وشهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج ١٤٤٨هـ- ٢٠٢٧م.



وأوضح مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن نصيب محافظة الإسماعيلية هذا العام بلغ ٤٦ حاج وحاجة، قاموا بالتقديم عبر بوابة الحج الموحدة يمثلون كافة الإدارات الاجتماعية بالمحافظة.

وأضاف أن مجلس أمناء المؤسسة قد عكف على التخطيط الجيد لموسم الحج حتى تستمر المؤسسة في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

كما تضمنت جهود الوزارة توفير وسائل نقل وإقامة مريحة بالتعاقد على حافلات حديثة بموديلات جديدة لنقل الحجاج بين المشاعر والمناطق المقدسة، وتأمين أماكن إقامة قريبة من الحرم ومجهزة بكل الخدمات الأساسية، والتعاقد على مخيمات مريحة وآمنة في مشعري مِنى وعرفات تتوفر فيها الخدمات اللازمة من مساكن وخيام مكيفة وبيئة مناسبة لأداء المناسك براحة وخشوع، وسيتم تخصيص مشرفين مؤهلين لمرافقة الحجاج والإشراف على شؤونهم على مدار الرحلة لتقديم النصح والإرشاد وحل أي مشاكل قد تطرأ.

كما سيتم تخصيص مشرفين مؤهلين لمرافقة الحجاج والإشراف على شؤونهم طوال الرحلة، وتقديم النصح والإرشاد، والتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ، إلى جانب توفير بعثة إدارية وطبية متكاملة تضم أطباء وتمريضًا لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحجاج، فضلًا عن أعضاء بعثة وزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة كافة الترتيبات ميدانيًا والتنسيق مع الجهات المعنية.