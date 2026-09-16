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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مرسى علم تتزين بالأخضر.. انطلاق توسع في زراعة الأشجار وتحسين جودة البيئة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهدت مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر انطلاق أعمال جديدة لزراعة الأشجار والتوسع في المساحات الخضراء، ضمن خطة تستهدف تحسين جودة البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر.

زراعة الأشجار بالشوارع والمناطق الحيوية

وفي هذا الإطار، قام اللواء أركان حرب الدكتور ياسر مهنا الدميني، رئيس مدينة مرسى علم، بزراعة عدد من الأشجار في مناطق مختلفة بالمدينة، شملت الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب عدد من المناطق الحيوية وأماكن التجمعات.

وأكد رئيس المدينة أن أعمال التشجير تأتي ضمن جهود تحسين الصورة الحضارية والجمالية لمرسى علم، فضلًا عن المساهمة في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، والحد من بعض الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية.

خطة تشجير تراعي طبيعة مناخ مرسى علم

وأوضح الدميني أن أعمال زراعة الأشجار يتم تنفيذها وفق خطة مدروسة تراعي الطبيعة المناخية والجغرافية لمدينة مرسى علم، مع اختيار أنواع من الأشجار التي تتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة وتتحمل الظروف المناخية للمنطقة.

وأشار إلى أن التوسع في التشجير يستهدف زيادة الرقعة الخضراء، وتوفير المزيد من الظلال، إلى جانب المساهمة في خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة بالمناطق التي تشهد أعمال الزراعة.

متابعة دورية للحفاظ على الأشجار

وشدد رئيس مدينة مرسى علم على استمرار أعمال المتابعة والرعاية الدورية للأشجار التي تم زراعتها، لضمان نجاح أعمال التشجير والحفاظ على المساحات الخضراء وتحقيق الأهداف البيئية والجمالية المستهدفة.

كما دعا إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني والمواطنين في حملات التشجير، والمساهمة في زراعة الأشجار والحفاظ عليها ورعايتها، بما يدعم جهود الارتقاء بالبيئة داخل المدينة.

التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة

وأشار رئيس المدينة إلى أن الاهتمام بالتشجير يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز البعد البيئي ضمن خطط التنمية المستدامة، والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.

وتواصل مدينة مرسى علم جهودها في تنفيذ أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء، بما يتناسب مع طبيعة المدينة واحتياجاتها، ويدعم توفير بيئة أكثر نظافة وصحة وأمانًا للمواطنين.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

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