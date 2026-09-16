وزير الإعلام اليمني: محاولة استهداف مكة تكشف حقيقة الحوثيين

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن محاولة جماعة الحوثي استهداف مكة المكرمة تكشف طبيعة الجماعة ونهجها تجاه المقدسات وسلامة المدنيين.

وقال الإرياني، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس" الأربعاء، إن استهداف مكة "ليس الأول من نوعه"، معتبراً أنه يأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي طالت أقدس البقاع.

وأضاف أن التصعيد الحوثي، وفق تعبيره، "يكشف مجدداً طبيعة هذه الميليشيا ومنطقها"، متهماً الجماعة بعدم الاكتراث بحرمة المقدسات أو بحياة المدنيين.

كما اتهم الإرياني الحوثيين ومحور إيران بـ"توظيف القضية الفلسطينية سياسياً"، قائلاً إن من يهدد أمن مكة لا يمكنه، من وجهة نظره، أن يقدم نفسه باعتباره حريصاً على المسجد الأقصى، معتبراً أن رفع شعارات غزة والقدس لا يحجب "حقيقة المشروع الحوثي وارتباطه بإيران".

اعتراض مسيّرة جنوب مكة

وجاءت تصريحات الإرياني عقب إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت، الثلاثاء، طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه منطقة جنوب مكة المكرمة، وتمكنت من تدميرها قبل دخولها المجال الجوي المحظور.

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان، إن "أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر"، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ، وفق تعبيره، الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الحوثيين.

وأشار المالكي إلى أن الحادثة تمثل، بحسب ما أعلن، المحاولة الثانية لاستهداف مكة من جانب الحوثيين، بعد إطلاق صاروخ باليستي باتجاهها في 27 يوليو 2017.

تحذيرات أمنية وسط تصعيد إقليمي

وتزامنت التطورات مع تحذيرات أمنية أصدرتها السلطات السعودية شملت مكة المكرمة ومناطق أخرى، في ظل تصاعد الهجمات المرتبطة بالصراع الإقليمي بين إيران والولايات المتحدة، ووسط تحركات لجماعات وقوى موالية لطهران في المنطقة.