الإعلامي الحكومي بغزة يحذر: آلاف المباني المتصدعة في القطاع مهددة بالانهيار

حمل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن انهيار المبنى بمدينة غزة.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان لها : آلاف المباني المتصدعة في القطاع مهددة بالانهيار في أي وقت.

كما دعا المكتب الإعلامي الحكومي بغزة دول العالم والمنظمات الأممية والدولية للتدخل الفوري لرفع الحصار عن القطاع.

وشدد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة على ضرورة فتح كل المعابر وإدخال آليات ومعدات ومستلزمات الإنقاذ بشكل فوري.

منذ قليل ؛ أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة صباح اليوم (الأربعاء) عن وفاة 11 مواطنين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار بناية سكنية مأهولة بالنازحين في منطقة الصناعة غرب مدينة غزة .

وقال الدفاع المدني بغزة في بيان إن عشرات الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين تحت أنقاض البناية المنهارة في مدينة غزة .



وحذر من انهيار نحو 2000 بناية متداعية ومتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع ، وهي مأهولة بأعداد كبيرة من سكان القطاع .