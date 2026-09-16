ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى يؤوي نازحين في غزة إلى 11 بينهم 5 أطفال

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل عن الدفاع المدني بغزة، بارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى يؤوي نازحين في مدينة غزة إلى 11 بينهم 5 أطفال.

ومن جانبها ؛ ذكرت وزارة الصحة بالقطاع وشهود عيان بوصول جثامين ستة قتلى إلى مجمع الشفاء الطبي، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.

فيما أشار الدفاع المدني في غزة إلى أن عمارة السعادة المكونة من ستة طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها، موضحا أن طواقمها تعمل بالتعاون مع بلدية غزة منذ منتصف الليل للوصول إلى العالقين، في ظل نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة.

ووفق رواية سكان المنطقة، فقد كان أكثر من 60 شخصا يقيمون في المبنى، معظمهم من النازحين، كما كانت العمارة قد تعرضت لأضرار وتصدعات خلال قصف إسرائيلي سابق.

وقال شهود إن فرق الإنقاذ تستخدم إمكانات محدودة للوصول إلى العالقين، وإن طفلا ظل تحت الركام لأكثر من ساعة، وناشد الدفاع المدني الجهات التي تمتلك معدات ثقيلة التدخل للمساعدة في عمليات الإنقاذ.