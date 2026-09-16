روسيا تعلن استهداف مؤسسة كييف للنقل الآلي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف "مؤسسة كييف للنقل الآلي" في كييف، التي تتولى تصنيع مركبات متخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت الوزارة الروسية في بيان لها، إلى أنه تم تنفيذ ضربات بطائرات مسيرة خلال الليل استهدفت منشآت عسكرية صناعية وموانئ أوكرانية بالإضافة إلى سفن بحرية تستخدمها قوات كييف.

ووفق البيان الروسي ؛ فقد تم استهداف سفينة شحن جاف كانت تنقل حمولة ذات مواصفات عسكرية في ميناء تشورنومورسك الأوكراني.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتي شحن في البحر الأسود، في أحدث تصعيد عسكري يستهدف خطوط الإمداد المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وسط استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف وتزايد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة البحرية في المنطقة.

استهداف سفينتي شحن

ونقلت تقارير إعلامية عن وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت سفينتين في البحر الأسود، مشيرة إلى أن السفينتين كانتا تحملان شحنات مرتبطة بالمجهود العسكري الأوكراني.