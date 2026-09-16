قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة
الدفاع المدني بغزة: نحذر من خطر انهيار نحو 2000 بناية مأهولة بالسكان
روسيا تعلن استهداف مؤسسة كييف للنقل الآلي
الدفاع المدني: 100 شخص لا يزال مصيرهم مجهولا تحت الأنقاض بغزة
اليوم.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا لأمم أفريقيا
ليلة الوداع.. ميسي يظهر للمرة الأخيرة بقميص الأرجنتين في أكتوبر
كيف توفر نصف فاتورة الكهرباء؟.. عادات منزلية بسيطة لتخفيض الاستهلاك
تنبيه لأولياء الأمور.. علامات تكشف تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة
حبس دجال يدير صفحة للشعوذة مقابل مبالغ مالية كبيرة في القليوبية
ارتفاع ضحايا عقار غزة لـ 11 شخصا.. والدفاع المدني يحذر من انهيار 2000 مبني
قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن استهداف مؤسسة كييف للنقل الآلي

الجيش الروسي
الجيش الروسي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف "مؤسسة كييف للنقل الآلي" في كييف، التي تتولى تصنيع مركبات متخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت الوزارة الروسية في بيان لها، إلى أنه تم تنفيذ ضربات بطائرات مسيرة خلال الليل استهدفت منشآت عسكرية صناعية وموانئ أوكرانية بالإضافة إلى سفن بحرية تستخدمها قوات كييف.

ووفق البيان الروسي ؛ فقد تم استهداف سفينة شحن جاف كانت تنقل حمولة ذات مواصفات عسكرية في ميناء تشورنومورسك الأوكراني.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتي شحن في البحر الأسود، في أحدث تصعيد عسكري يستهدف خطوط الإمداد المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وسط استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف وتزايد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة البحرية في المنطقة.

استهداف سفينتي شحن

ونقلت تقارير إعلامية عن وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت سفينتين في البحر الأسود، مشيرة إلى أن السفينتين كانتا تحملان شحنات مرتبطة بالمجهود العسكري الأوكراني.

روسيا أوكرانيا الدفاع الروسية ميناء تشورنومورسك الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجني عليه أيمن

العربية عطلت بيهم.. القبض على المتهمين بقتل أيمن ابن الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

مصطفى خاطر

اتنقل مرتين للمستشفى .. تفاصيل مرض مصطفى خاطر

المتهم

أنا ضابط شرطة .. القبض على المتهم فى مشاجرة المهندسين

امام عاشور

مفاجأة في قرار استبدال إمام عاشور بمباراة أبو قير للأسمدة.. «عموتة» يكشف التفاصيل

حالة الطقس

أيام صهد قبل الانكسار .. «تغيّر المناخ» يُحذّر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الارصاد

بشرى سارة لمُحبي الخريف.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحيي اليوم الدولي للعلم والتكنولوجيا.. وتؤكد: الإسلام يدعو إلى العلم وعمارة الأرض

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعقد 625 ندوة علمية بعنوان حث النبي على طلب العلم

استهداف الأطفال من أصحاب الفكر المتطرف

أمين الفتوى يحذر من استهداف الأطفال من أصحاب الفكر المتطرف

بالصور

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت
طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت
طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت

طريقة عمل بهارات البطاطس في البيت .. خلطة سرية زي المطاعم

طريقة عمل بهارات البطاطس
طريقة عمل بهارات البطاطس
طريقة عمل بهارات البطاطس

ماذا يحدث عند تناول القهوة والشاي ساخنين جدًا؟ .. دراسة تكشف مفاجأة

المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء
المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء
المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء

بـ ليجنز رياضي وألوان محايدة .. ساندي تتألق في أحدث إطلالاتها | شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد