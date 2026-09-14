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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية: تدمير نقطة انتشار مؤقتة ومركزا للتحكم بالطائرات المسيرة.. واستهداف سفينتي شحن بميناء أوديسا

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير نقطة انتشار مؤقتة ومركزا للتحكم في الطائرات المسيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى استهداف سفينتي شحن في ميناء أوديسا باستخدام طائرات مسيرة.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"- أن قاذفات مقاتلة روسية من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوية الفضائية دمرت نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومركزا للتحكم في الطائرات المسيرة المعادية في مقاطعة خاركوف ومدينة دروجكوفكا".

وأضافت أنه بالقرب من بلدة ديمينتيفكا في مقاطعة خاركوف، أدى هجوم جوي باستخدام صاروخ خفيف موجه من طراز "Kh-39" إلى تدمير مركز للتحكم في الطائرات المسيرة تابع للواء البنادق الآلية المنفصل رقم 22 في القوات الأوكرانية بشكل كامل.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنه، بهدف الحد من القدرات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة باستخدام طائرات مسيرة من طراز "غيران-4 سيكر"، استهدفت سفينتين مخصصتين لنقل البضائع الجافة في ميناء أوديسا، وقد اندلع حريق في السفينتين عقب الهجوم.

وزارة الدفاع الروسية ميناء أوديسا طائرات مسيرة

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