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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من قلب ملوي.. البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كاتدرائية مارمرقس

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس
ميرنا رزق

في رحاب كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول بمقر مطرانية ملوي، يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات تدشين الكاتدرائية، وذلك خلال زيارته الرعوية لإيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين بمحافظة المنيا.

وتشهد الكاتدرائية الآن صلوات التدشين التي يقودها قداسة البابا تواضروس الثاني، بمشاركة نيافة الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، وعدد من الآباء الأساقفة والكهنة، وبحضور شعب الإيبارشية.

وتأتي صلوات التدشين في إطار الزيارة الرعوية التي بدأها قداسة البابا أمس الثلاثاء، والتي تشمل عددًا من اللقاءات والزيارات والفعاليات الروحية والخدمية، إلى جانب تفقد عدد من المشروعات والخدمات التابعة للإيبارشية.

وتبث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات تدشين الكاتدرائية مباشرة، بالتزامن مع إقامة المراسم الكنسية التي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثاني.

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