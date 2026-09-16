فصل التيار الكهربائي عن منطقة تقسيم عرابيا بالغردقة لإجراء أعمال صيانة

أعلن مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة البحر الأحمر فصل التيار الكهربائي عن منطقة تقسيم عرابيا بمدينة الغردقة اليوم الثلاثاء، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المحولات والشبكة الكهربائية بالمنطقة.

وأوضح المركز أن فترة انقطاع الكهرباء مقررة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، على أن تعود الخدمة عقب الانتهاء من أعمال الصيانة وفقًا لخطة التشغيل المعلنة.

وتأتي أعمال الفصل ضمن برنامج الصيانة الدورية الذي يستهدف مراجعة كفاءة المحولات ومكونات الشبكة الكهربائية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة والحد من الأعطال، وضمان استقرار التغذية الكهربائية بالمنطقة.

ووجهت الجهات المعنية المواطنين وأصحاب المحال والأنشطة التجارية في نطاق تقسيم عرابيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع، خاصة فيما يتعلق بالأجهزة والمعدات التي تعتمد على التيار الكهربائي، لحين انتهاء فرق الصيانة من أعمالها وإعادة التيار بصورة طبيعية.

وتواصل الجهات المختصة تنفيذ برامج الصيانة الدورية بمختلف مناطق مدينة الغردقة، بهدف رفع كفاءة الشبكة الكهربائية والحفاظ على انتظام الخدمة المقدمة للمواطنين.