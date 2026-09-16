الأسهم الآسيوية تسجل مكاسب محدودة وسط ترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

حققت الأسهم مكاسب محدودة في بداية التعاملات الآسيوية اليوم (الأربعاء) ، مع توقف صعود عوائد السندات العالمية وأسعار النفط قبيل صدور قرار مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

وتذبذب مؤشر MSCI الأوسع لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بين المكاسب والخسائر، بعدما تراجع لأربع جلسات متتالية، قبل أن يسجل ارتفاعًا بنسبة 0.2% في أحدث التعاملات، بدعم من صعود الأسهم الكورية الجنوبية 0.8%. كما ارتفعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1%.

وعلى وول ستريت، تراجع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.5% خلال تعاملات الثلاثاء، مسجلًا ثاني انخفاض يومي على التوالي، بعدما صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي» في سيدني: «أغلقت أسواق الأسهم الأمريكية على انخفاض خلال الليل، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وقفزة جديدة في أسعار النفط الخام، إلى جانب الجدل الحاد حول وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، ما أبقى الأسواق في حالة من الحذر».

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.8 نقطة أساس إلى 4.9875% خلال التعاملات الآسيوية، بعدما تجاوز مستوى 5% الثلاثاء للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وذلك قبيل قرار مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والمؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي كيفن وارش.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى اعتقاد المتعاملين بأن رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بات شبه مؤكد، إذ تعكس أداة FedWatch التابعة لمجموعة «سي إم إي» احتمالًا يبلغ 92.4% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند إعلان القرار، مقابل 59.4% قبل أسبوع.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، قرب أعلى مستوى له في أسبوعين عند 99.656.

وتراجعت أسعار النفط مع استئناف التداولات في آسيا، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% إلى 108.08 دولار للبرميل، بعدما قفزت 2.9% الثلاثاء، عقب إفادة مصادر في قطاع الشحن بتعليق عمليات تحميل النفط الخام في مركز ينبع السعودي للتصدير على البحر الأحمر، وإلغاء الرياض بعض شحنات التسليم للعملاء الأوروبيين.

واصلت الأصول الرقمية تراجعها بعدما صوت مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء ضد المضي قدمًا في تشريع شامل للعملات المشفرة يحظى بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانخفض سعر بيتكوين بنسبة 0.1% إلى 75,816.24 دولار، بينما تراجع إيثر بنسبة 0.2% إلى 2,403.27 دولار.