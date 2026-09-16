وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمباني الخدمية، وكذا الاستعداد لبدء تنفيذ المشروعات بالمرحلة الثانية من المبادرة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعددٍ من مسئولي الوزارة ورؤساء الجهات التابعة للوزارة المنفذة للمشروعات، واستشاري المشروع.

واستعرضت وزيرة الإسكان، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت الخدمية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى، ونسب الإنجاز بمختلف المحافظات، موجهة بضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية ولا سيما بالمشروعات ذات نسب التنفيذ المتقدمة لسرعة دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة للأهالي بقرى الريف المستهدفة، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لضمان دخول المشروعات الخدمة تباعًا.

كما ناقشت وزيرة الإسكان الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، والاستفادة من التجارب السابقة من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، بما يسهم في سرعة بدء الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، مشددة على أهمية الإعداد الجيد لمختلف مراحل تنفيذ المشروعات بالمرحلة الثانية، بما يحقق أهداف المبادرة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة في القرى المستهدفة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تضع ملف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الدولة في بناء مجتمع متكامل الخدمات، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم في مختلف أنحاء الجمهورية.